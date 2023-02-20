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Depremzede yaralı öğrenciler hastanede eğitime başladı

Mardin’de, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman’da yaralanarak hastanede tedavileri süren çocuklar, eğitim-öğretime hastane odalarında başladı.

Ekleme: 20.02.2023 - 14:54 Güncelleme: 20.02.2023 - 14:59 / Editör: Ozge Selin
Depremzede yaralı öğrenciler hastanede eğitime başladı
Asrın felaketi sonrası eğitim-öğretime verilen aranın ardından deprem bölgesi dışındaki 71 ilde okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, bugün ders başı yaptı. 2022-2023 eğitim öğretim yılının, 12 Eylül 2022'de başlayan ve 20 Ocak'ta sona eren birinci döneminin ardından okullar 6 Şubat'ta açılacaktı. Ancak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan ve bölgedeki pek çok ili etkileyen depremler ve iklim şartları nedeniyle yarıyıl tatilinin ardından eğitim-öğretim faaliyetlerine 20 Şubat'a kadar ara verildi. Depremden etkilen iller dışındaki 71 ildeki tüm kademelerdeki öğrenciler, bugün ders başı yaptı.


Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine hava ve kara yoluyla getirilerek tedaviye alınan çocukların tedavileri sürerken Milli Eğitim Bakanlığının talimatıyla depremzede çocuklar için hastane odaları okula dönüştürüldü.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Süt Çocuğu Servisinde tedavisine devam edilen Adıyaman Yavuz Sultan Selim İlkokulu 1. Sınıf öğrencisi Elif Kübra Toprak (7), gönüllü sınıf öğretmeni İbrahim Halil Akson ile eğitime başladı.

Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mehmet Kabak, hastane odasında eğitime başlayan Elif Kübra Toprak'ı ilk ders gününde yalnız bırakmadı.

MARDİN'DE OKULLARDA 529, HASTANELERDE 6 DEPREMZEDE ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPTI

Hastanede gazetecilere açıklama yapan Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, il genelindeki okullarda 529, hastanelerde ise 6 depremzede öğrencinin bugün ders başı yaptığını söyledi.

İl Müdürü Demir, 'Kahramanmaraş merkezli depremde vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milli Eğitim Bakanımız, bakan yardımcılarımız, daire başkanlarımız ve il müdürlerimiz depremin ilk gününden itibaren sürekli alandaydı. Bugün de Mardin il genelinde an itibarıyla 529 depremzede öğrencimiz kayıt yaptırdı. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde biri temel eğitim 3'ü ortaöğretim olmak üzere 4 öğrencimiz şu an tedavi görüyor. Kızıltepe'de yine aynı şekilde 2 öğrencimiz var. Öğretmenlerimiz hastane odalarında bu çocuklarımızın eğitimine başladılar. KYK yurtlarında, otellerde, öğretmen evlerimizi de aynı şekilde çocuklarımızın kayıtlarını aldık. Okul öncesi çocuklarımız için de sınıflarımızı açıyoruz. Bu konuda hastane yönetimine, İl Sağlık Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Bize bu desteği verdiler, bu kolaylığı sağladılar. Çocuklarımızın eğitimine aksatmadan devam ettireceğiz. Bir nebze de olsa yaralarını sarmaya çalışacağız. Rabbim beterinden korusun inşallah.' dedi.

600 DEPREMZEDENİN TEDAVİSİ YAPILDI

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mehmet Kabak ise hastanede yaklaşık 600 depremzedenin tedavinin yapıldığını, bunların bir kısmının da çocuk olduğunu söyledi.

Kabak, 'Depremin ilk gününden itibaren yaklaşık 600 depremzede hasta hastanemizde başvurdu. Bunların 65'i servislerde yattı, 7'si de yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. Bunların bir kısmı da çocuk hastalarımızdı. Bu çocuklarımızın tedavileri uzaması sebebiyle Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile beraber hastane odalarını sınıfa dönüştürdük. Hem tedavilerini oluyorlar hem de eğitimlerinden geri kalmıyorlar. Bir nebze olsun acılarını hafifletmeye çalışıyoruz. Desteklerinden dolayı Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum.' diye konuştu.

Mardin il genelinde de 246 bin 450 öğrenci, 14 bin 293 öğretmen 1188 okulda ders başı yaptı.

Depremzede yaralı öğrenciler hastanede eğitime başladı
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