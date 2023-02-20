AFAD'dan açıklama! Gökyüzünde çıkan ışıkların sebebi ne?

6Şubat saat 4.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ta asrın felaketi gerçekleşti. 7,7 ve 7,6'lık iki büyük deprem 10 ilde yıkımlara neden oldu.Binlerce canımızı yitirdiğimiz depremin görüntülerinde gökyüzünde çıkan ışıklar dikkat çekmişti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Genel Merkezi'nde konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.Orhan Tatar o ışıklar için 'Son derece olağandır' derken, ışıkları ise, 'Deprem gece meydana geldiğinde gökyüzünde şimşek çakmasına benzer çok yoğun bir ışık kütlesinin oluştuğunu görürsünüz. Bunlar son derece olağan görüntülerdir. 8-9-10 kilometre derinlikte yer kabuğu bir fay boyunca kırılıyor. Bu kırılma bir sürtünme düzlemi boyunca meydana geliyor. Dolayısıyla, bu kadar büyük bir sürtünme etkisiyle bu fayın kırıldığı hat boyunca çok şiddetli şekilde şimşek çakmasına benzer, yoğun bir ışık kütlesinin oluşması son derece olağandır' diyerek açıkladı.