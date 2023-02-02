CHP'den Ali Babacan'a 'Avrupa aferin diyecek' desteği!

6'lı koalisyonun mutabak metni için "Avrupa görecek, aferin Türkiye'ye diyecek" sözleriyle tepki çeken Ali Babacan'a CHP'li Faik Öztrak destek verdi. Öztrak bu sözler için 'Az bile söylemiş' dedi.

CHP'den Deva Partisi Ali Babacan'a 'Aferin' desteği geldi. Cumhur İttifakı aylar sonra yapılacak seçimler için sahaya inerken, 6'lı masa aday belirlemeye çalışıyor. Henüz adayını belirleyemeyen 6'lı masa ilk çalışmalarını kamuoyuyla duyurdu.6 parti, ilk olarak 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni kamuoyuna duyurdu.6 liderin katılımıyla gerçekleşen lansman toplantısı ise vadettiklerinden çok toplantı sonrası yaşananlarla gündem oldu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı televizyon programında tepki çeken ifadeler kullandı.'AVRUPA GÖRECEK, AFERİN TÜRKİYE'YE DİYECEK'Mutabakat metnini değerlendiren Ali Babacan, 'Avrupa görecek, aferin Türkiye'ye diyecek.' ifadelerini kullandı.ÖZTRAK DESTEK VERDİBabacan'ın bu sözlerine ise masa ortaklarından CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan destek geldi.'AZ BİLE SÖYLEMİŞ'Parti merkezinde basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Öztrak, Ali Babacan sorusuna şu yanıtı verdi:Az bile söylemiş. Ülkemizi demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, ifade özgürlüğüne kavuşturmak amacıyla hazırladığımız bu program tüm dünyaya örnek olacaktır.