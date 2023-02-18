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Fay hattı üzerindeki 55 haneli Kuyumcular köyünde depremden sonra 3 ev kaldı

Fay hattı üzerine kurulu Kahramanmaraş'taki Kuyumcular köyü neredeyse yok oldu. Var olan 55 evden yalnızca 3'ünün ağır hasarlı olarak kaldığı köyde yaşayan Aytaç Nergis, "Küçük kıyamet diyorlarsa, o buradaydı. Son bir buçuk iki yıldan beri ufak tefek depremler oluyordu ama böyle bir şeyi biz beklemiyorduk "dedi.

Ekleme: 18.02.2023 - 11:18 Güncelleme: 18.02.2023 - 11:24 / Editör: Ozge Selin
Fay hattı üzerindeki 55 haneli Kuyumcular köyünde depremden sonra 3 ev kaldı
Kahramanmaraş Türkoğlu'ndaki Kuyumcular Köyü, yaraların sarılmaya çalışılıp, yaşam mücadelesinin devam ettiği yerlerden biri. Fay hattı üzerinde kurulu bu köyden geriye yalnızca enkaz kaldı. 55 evden yalnızca 3 tanesinin ayakta kaldığı, onların da ağır hasarlı olduğu köyde can kaybı 5. Depremin şiddetiyle, evlerin birçoğu yaklaşık 10 metre aşağı kaymış durumda. Köyde yaşanan en büyük sıkıntı ise şebeke suyunun akmaması. Deprem günü yaşananları anlatan köy sakinlerinden 50 yaşındaki Aytaç Nergis, 'Küçük kıyamet diyorlarsa, o buradaydı. Fay hattında olduğumuzu büyüklerimiz söyledi bize ama ya insanoğlunun karakterinde var. Pek umursamadım. Ben umursamadım, yalan söylemeyeyim' diye konuştu.

'Küçük kıyamet buradaydı'

Çocukluğundan beri bu köyde yaşayan Aytaç Nergis, 'Küçük kıyamet diyorlarsa, o buradaydı. Hiç durmayan bir sarsıntı… Eşimi nasıl koruyacağım, çocuğumu nasıl koruyacağım. O anki tek düşüncem oydu. Evlerimizin çoğu iki katlı. Yıkılan evlerden yalnızca 1 ya da 2 tanesi tek katlıydı. Şuan zeminle aynı seviyede, sadece çatılar kaldı. Bütün evler yerin altında gibi' ifadelerini kullandı.

Tuvalet, banyo, yakacak...

İhtiyaçlarını da anlatan Nergis, 'Köy içinde vefat eden sayısı 5. Enkaz altından çıkardığımız yaralı sayısı 3. Yaralılarımızı kendi imkanlarımızla çıkardık. Vefat edenleri, çıkartamadıklarımızı AFAD gelip çıkardı. Tuvalet ve banyo sorunu giderek artmaya başladı. Yakacak sorunu var. Bir ara eksi 8'i gördüğümü hatırlıyorum' şeklinde konuştu.

Çocuğunun korkusunu da paylaşan Nergis, 'Depremden sonra burada kalacak yerimiz olmadığı için kayınbabamlara gönderdim. Biz ayrılamıyorduk çünkü hem hayvanlar vardı hem yardım etmemiz gereken insanlar vardı. 4'üncü gün sonunda annem babam beni sevmiyor mu diye sormuş. Beni bırakıp gittiler demiş. Ondan sonra yanımdan ayrılmıyor işte, şimdi geri getirdim' ifadelerini kullandı.

Fay hattı üzerindeki 55 haneli Kuyumcular köyünde depremden sonra 3 ev kaldı

Fay hattı üzerindeki 55 haneli Kuyumcular köyünde depremden sonra 3 ev kaldı

Fay hattı üzerindeki 55 haneli Kuyumcular köyünde depremden sonra 3 ev kaldı

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