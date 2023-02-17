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Uzaktan eğitim nasıl olacak? YÖK Başkanı Özvar: Hibrit seçeneği masada

Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Erol Özvar, üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin açıklama yaptı.

Uzaktan eğitim nasıl olacak? YÖK Başkanı Özvar: Hibrit seçeneği masada
Ekleme: 17.02.2023 - 14:27 Güncelleme: 17.02.2023 - 15:27 / Editör: Ozge Selin
Uzaktan eğitim nasıl olacak? YÖK Başkanı Özvar: Hibrit seçeneği masada
Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Erol Özvar, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası üniversitelerin bahar dönemindeki eğitim programına ilişkin açıklamalarda bulundu.

'DEPREMDE HER ÜNİVERSİTEDEN KAYIPLARIMIZ VAR'

Özvar'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

'Deprem bölgesinde ikametgahı olan veya eğitim alan 627 bin civarında öğrenci bulunmaktadır. Türkiye'deki örgün öğrencilerin yüzde 15'i ya bölgede ikamet etmekte ya da bölgede eğitim almaktadır. Bu sayı ve oranlara bakıldığında yükseköğretim sistemimiz içinde bu afetten etkilenen öğrenci sayısının çok yüksek olduğunu dikkatlerinize sunmak isterim.

Bölgedeki 18 üniversitemizde 17 bini aşan öğretim elemanı ve 30 bini idari olmak üzere toplam 47 bin ayrıca üniversite personelimiz bulunmaktadır. Aileleriyle değerlendirildiğinde depremden doğrudan etkilenen illerimizdeki yükseköğretim içinde bulunan vatandaş sayımızın fevkalade yüksek olduğu dikkatlerden kaçmayacaktır.

Depremin olduğu günden itibaren YÖK olarak tüm üniversite yönetimleriyle doğrudan temas ettik. Bu sayede bölgedeki elemanlarımız, öğrencilerimiz ve idari personelimizle ilgili veriler toplamaya başladık. Bakıldığında neredeyse bütün üniversitelerimiz depremde kayıp vermiştir. Bu bakımdan deprem bütün üniversitelerimizi etkilemiştir.

11 ilde yapılan ön incelemeler neticesinde kampüslerimizin çoğunda yıkılan bina olmadığı görüldü. Bununla birlikte az sayıda ağır hasarlı binamız mevcut. Bu dönemde kampüslerimiz önemli rol almışlardır.

'NİSAN'DA HİBRİT ÖĞRENİM SEÇENEĞİ ELE ALINACAK'

Bütün çabamız eğitim öğretim alanında normalleşmenin en kısa sürede tamamlanması. Öğrencilerimizin eğitimlerini nitelikten ödün vermeden sürdürebilmeleri için 2022-2023 akademik yılı bahar dönemiyle sınırlı olmak kaydıyla bazı kararlar alınmıştır.

UYGULAMALI PROGRAMLAR

Bahar dönemi 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabilir, nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneği değerlendirilecek. Yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrenciler bu eğitimlerini yüz yüze sürdürecek.

'ÖZEL ÖĞRENCİ' SEÇENEĞİ

(Depremden etkilenen öğrenciler) Uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabilecek.

KAYIT DONDURMA

(Depremden etkilenen öğrenciler) Talep edenlerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulması ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildi.'
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