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Üç büyük deprem gören mahalle görenleri şaşırtıyor: Tek taş bile düşmedi

Son üç yılda 6 üzeri üç büyük deprem gören Elazığ’ın 5 bin yıllık tarihi Harput Mahallesi’nde tek taş bile düşmedi. 1200 rakımlı mahallede tarihi eserlerin yanı sıra normal yapıların da hasar almaması görenleri şaşırttı.

Ekleme: 17.02.2023 - 10:00 Güncelleme: 17.02.2023 - 10:11 / Editör: Ozge Selin
Üç büyük deprem gören mahalle görenleri şaşırtıyor: Tek taş bile düşmedi
Elazığ'da UNESCO geçici miras listesinde bulunan 5 bin yıllık tarihi Harput Mahallesi, inşa edildiği günden beri birçok deprem yaşadı.

Bilinmeyenlerin yanı sıra, 2020'de Elazığ merkezli 6.8 ve Kahramanmaraş merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğünde depremi yakından hisseden tarihi mahallede tek bir hasara rastlanmadı. Pisa Kulesi'nden daha eğri olduğu tescillenen eğri minare, Harput Kalesi ve diğer tarihi han, hamam ile konaklarında yaşanan depremlerde tek bir taş bile düşmedi. 1200 rakımlı mahallede tarihi eserlerin yanı sıra normal yapılarında hasar almaması, görenleri şaşırttı.

Üç büyük deprem gören mahalle görenleri şaşırtıyor: Tek taş bile düşmedi

Mahallede hiçbir yapının zarar görmediğini aktaran Harput Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolar, “Tarihi bir beldedeyiz. Atalarımız burada yaşadı. İki tane art arda olan bir depremde Elazığ şehir merkezinde birçok bina hasar aldı ve yıkıldı. Bunlar bizim içimiz acıtıyor ama Harput'ta tarihi binalarda taş bile yerinden oynamadı. Harput'u Anguzu babaya kadar imara açılabilir. Atalarımız dedelerimiz burada ne için yaşamış bunun bir araştırması yapılması gerekiyor. Ne olursunuz Harput'u imara açın. Elazığ tarımsal bölge. Encümenlere ve belediye başkanımız çok büyük görev düşüyor. Harput'ta atalarımız neden yaşamış bakalım. Elazığ'ı onlar keşfedememiş mi? Atalarımız, dedelerimiz buraları görememiş mi? Eğri minaremiz ve tarihi camimiz var. Bana göre Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinin mührü olan bir cami. En ufak bir yıkılma ve toprak ile taş kayması yok. Hiçbir tarihi eserde ve evde yok” dedi.

Üç büyük deprem gören mahalle görenleri şaşırtıyor: Tek taş bile düşmedi

Vatandaşlardan Muhammet Saki Aslan ise “Yaşanan depremler sonucunda Harput Kalesi'ne hiçbir şey olmadı. Diğer tarihi yapılarda hiçbir şey yok. O zaman yapılan yapıların bu kadar sağlam olması gerçekten ilginç. Merkezde yıkılan bina var ama burada herhangi bir hasar söz konusu bile değil. Zamanında burada çok sağlam yapmışlar” diye konuştu.

Üç büyük deprem gören mahalle görenleri şaşırtıyor: Tek taş bile düşmedi
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