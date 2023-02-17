  • USD: 18,84 - 18,87
  • EURO: 20,04 - 20,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hatay'da 278. saatte mucize kurtuluş: 45 yaşındaki Hakan Yasinoğlu enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da depremin 278. saatinde 45 yaşındaki Hakan Yasinoğlu, enkaz altında sağ olarak kurtarıldı. Yasinoğlu, tedavisi tamamlanmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da 278. saatte mucize kurtuluş: 45 yaşındaki Hakan Yasinoğlu enkazdan sağ çıkarıldı
Ekleme: 17.02.2023 - 19:00 Güncelleme: 17.02.2023 - 19:30 / Editör: Ozge Selin
Hatay'da 278. saatte mucize kurtuluş: 45 yaşındaki Hakan Yasinoğlu enkazdan sağ çıkarıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, enkazdaki arama kurtarma çalışmaları ilerleyen günlere ve saatlere rağmen aralıksız sürüyor.

Son olarak Hatay'da arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, depremin 278. saatinde mucize bir kurtuluşa tanıklık etti.

Hatay'da 278. saatte mucize kurtuluş: 45 yaşındaki Hakan Yasinoğlu enkazdan sağ çıkarıldı

Elektrik Mahallesi'nde yıkılan Tolga Apartmanı enkazında çalışma yürüten ekipler, bir kişinin canlı olduğunu tespit etti.

Hatay'da 278. saatte mucize kurtuluş: 45 yaşındaki Hakan Yasinoğlu enkazdan sağ çıkarıldı

PAK, AFAD ve CEKUT ve İstanbul İtfaiyesi'nin de arasında yer aldığı arama kurtarma ekiplerince gerçekleştirilen yoğun çalışmada, 45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu'na ulaşıldı.

Hatay'da 278. saatte mucize kurtuluş: 45 yaşındaki Hakan Yasinoğlu enkazdan sağ çıkarıldı

Ekiplerce enkazdan depremin 278. saatinde çıkarılan Yasinoğlu, hastaneye kaldırıldı.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
296. saatte yeni mucize! Hatay'da 3 kişi enkazdan sağ çıkarıldı
Anadolu'da inşa ve ihya zamanı: Kentler yeniden kurulacak
Furkan Apartmanı'nın ön inceleme raporu tamamlandı! Şok gerçek ortaya çıktı: 51 kişiye mezar olmuştu
Bakan Kurum’dan ‘Deprem bölgesindeki iller’ açıklaması: Yerleşim yerleri belirlendi
Kahramanmaraş depreminde can kaybı sayısı 39 bin 672'ye yükseldi
Deprem bölgesindeki STK'ları hedef almıştı: Murat Yetkin tepki çekince geri adım attı
Deniz Akkaya Haluk Levent'i 2. kez bombaladı: Plastik kahramanın dolandırdığı kişilerle görüştüm
Adıyaman'da depremde yıkılan otelin sahipleri ve yöneticileri tutuklandı
CHP'li Edirne Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: 3 çalışan gözaltına alındı
MEB'den deprem bölgesindeki öğrencilere 'parasız yatılı' imkanı
Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların sorumlusu 7 müteahhit tutuklandı
'Afetzede Barınma Desteği'nden kimler faydalanabilecek? AFAD, detayları madde madde açıkladı
Fuat Oktay: 200'ün altında enkazda arama kurtarma devam ediyor
Hatay'da 278. saatte mucize kurtuluş: 45 yaşındaki Hakan Yasinoğlu enkazdan sağ çıkarıldı
MSB paylaştı: O omuz devlettir, miletttir! Sosyal medyada gündem olan görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez ile görüştü
Deprem bölgesindeki Fahrettin Koca ile minik Medine'nin gülümseten anları kameralara yansıdı
Asrın felaketinde 12'nci gün: 38 bin 44 canımızı yitirdik
Uzaktan eğitim nasıl olacak? YÖK Başkanı Özvar: Hibrit seçeneği masada
Bakan Dönmez duyurdu! Gelecek hafta çalışmaya başlayacak
Naci Görür'den İstanbul depremi için yeni uyarılar: Deprem şiddeti en fazla hangi ilçelerde hissedilecek?

Naci Görür'den İstanbul depremi için yeni uyarılar: Deprem şiddeti en fazla hangi ilçelerde hissedilecek?

Fay hattı üzerindeki 55 haneli Kuyumcular köyünde depremden sonra 3 ev kaldı

Fay hattı üzerindeki 55 haneli Kuyumcular köyünde depremden sonra 3 ev kaldı

Üç büyük deprem gören mahalle görenleri şaşırtıyor: Tek taş bile düşmedi

Üç büyük deprem gören mahalle görenleri şaşırtıyor: Tek taş bile düşmedi

Ürküten görüntü: Bir anda üç metre yükseldi görenler dehşete düştü

Ürküten görüntü: Bir anda üç metre yükseldi görenler dehşete düştü

Kilometrelerce uzuyor: Kahramanmaraş'ta fay kırıkları havadan görüntülendi

Kilometrelerce uzuyor: Kahramanmaraş'ta fay kırıkları havadan görüntülendi

Tehlikeye rağmen hasarlı binalardaki eşyalarını alıyorlar

Tehlikeye rağmen hasarlı binalardaki eşyalarını alıyorlar