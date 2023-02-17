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Birleşmiş Milletler, Türkiye'deki çiftçiler için acil yardım çağrısı yaptı

BM'ye bağlı Gıda ve Tarım Örgütü, 900 bin kişiye yönelik 25 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Ekleme: 17.02.2023 - 16:31 Güncelleme: 17.02.2023 - 16:33 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş merkezli depremler, konutların yanı sıra tarım alanlarına da zarar verdi.

Özellikle Hatay'ın Altınözü ilçesindeki zeytin bahçesinde oluşan yarık göze çarpıyor.

'Büyük tahribata yol açtı'
Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Türkiye ve Suriye'de çiftçilerin acil yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Merkezi Roma'da bulunan FAO'dan yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinin Türkiye ve Suriye'de büyük tahribata yol açtığı belirtilerek, FAO'nun söz konusu ülkelerde depremden etkilenen kırsal kesimin ihtiyaçları doğrultusunda operasyonlarını genişlettiği ifade edildi.

Çiftçilere destek çağrısı
FAO'nun ilgili yerel makamlarla beraber, depremin verdiği hasarın boyutlarını tespit edip gıda üretimini hızlı şekilde sürdürmeye yönelik öncelikli müdahale alanlarını belirlemek için durumu yakından takip ettiği aktarıldı:

'FAO, Türkiye'de sulama sistemleri, yollarda pazarlar ve depolama kapasitesi de dahil olmak üzere depremden zarar gören tarım sektörü altyapısını eski haline döndürmek için hükümet ile yakın şekilde çalışmaktadır.'

'Türkiye ve Suriye'deki öncelik...'
FAO'nun hem Türkiye hem de Suriye'deki önceliğinin en çok etkilenen kırsal kesimin temel gıda üretimini sürdürebilmelerini sağlamak ve tarımsal zararın ve ihtiyaçların daha geniş perspektifle değerlendirilmesini desteklemek olduğunun altı çizildi.

'900 bin kişiye yönelik 25 milyon dolara ihtiyacı var'
Her iki ülkedeki faaliyetlerin 1-3 ay süresince hayvan yemi, tohum, gübre, yakıt, ekipman gibi tarımsal girdiler ile veterinerlik bakımı ve şartsız nakit transferi sağlamaya odaklanacağı belirtildi:

'BM'nin 'Türkiye Acil Çağrısı' kapsamında, FAO'nun gelecek üç ay içinde, acil geçim desteği ve koşulsuz nakit transferleri de olmak üzere etkilenen 10 ilin tamamında kırsal kesimde yaşayan 900 bin kişiye yönelik 25 milyon dolara ihtiyacı var.'

FAO, BM'nin Suriye için yaptığı acil çağrı çerçevesinde de gelecek 3 ay içinde kırsalda yaşayan 300 bin kişiye verilecek tarımsal destek için 10 milyon dolara ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

'Türkiye ve Suriye'yi şu an desteklemeliyiz'
FAO Genel Direktörü Çü Dongyü de kurumunun açıklamasını Twitter hesabından paylaşırken, şu ifadeleri kullandı:

'Bu an, küresel dayanışma ve cömertliği gösterme anıdır. Etkilenen kırsal toplulukların gıda üretimini iyileştirebilmeleri ve sürdürülebilmeleri için Türkiye ve Suriye'yi şu an desteklemeliyiz. FAO, tarım sektörünün uğradığı zararı değerlendirmek için yetkililerle çalışmayı sürdürecektir.'



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