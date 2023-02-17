Başkan Erdoğan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Komsic'i kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Zeljko Komsic'i kabul etti. Erdoğan, Komsic'i saat 15.00 sıralarında Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Zeljko Komsic'i kabul etti. Erdoğan, Komsic'i saat 15.00 sıralarında Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI