Bakan Akar'dan erken terhis iddialarına son nokta: Söz konusu değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar son daikka açıklamalarda bulundu. Bakan Akar açıklamalarında, depremin etkilediği bölgelerde yaşayan 0 bin 900 er, erbaş ve personele izin verildiğini belirtti. 'erken terhis' iddialarına ilişkin ise 'Söz konusu değil. Bizim terörle mücadelemiz, hudut güvenliği faaliyetlerimiz, semalarda, denizlerde, yurt dışındaki görevlerimiz aksaksız eksiz devam ediyor.' yanıtını verdi.Milli Savunma Bakanı Akar beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile on şehri etkileyen 'asrın felaketinin' hemen ardından deprem bölgesine yardım ulaştırmaya başlayan Türk Silahlı Kuvvetleri helikopterlerinin koordine edildiği TSK Helikopter Koordinasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Çalışmalara ilişkin brifing alan, talimat veren Akar, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa ve tüm millete başsağlığı diledi.Kederde ve kıvançta millet olarak bir ve beraber olmanın önemine vurgu yapan Akar, 'Bugün her şeyden önce birlik, dayanışma içinde olma günü. Hepimiz bu yarayı sarmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Geleceğe umutla yürüyeceğiz, karamsar ve kötümser olmayacağız. Çaresizlik, karamsarlık yaymaya gayret edenlere karşı devlet ve millet olarak inatla birliğimizi, beraberliğimizi koruyacak, gayretlerimizi sürdürecek ve çok kısa sürede yaraları saracak ve sorunları aşacağız. Kimsenin bundan şüphesi olmasın' sözlerini kullandı.Devletin tüm imkanları, kurum ve kuruluşlarıyla milletinin emrinde olduğunu belirten Akar, 'Asrın felaketinin yaralarını sarmak için canla başla herkes çalışıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak biz de ihtiyaç duyulan tüm tedbirleri hayata geçirmeye devam ediyoruz' diye konuştu.10 ilde yıkıcı etkisini gösteren Kahramanmaraş merkezli iki depremin hemen ardından MSB ve Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri'nin yanı sıra 2'inci Ordu ve bağlı diğer karargahlarda Afet Acil Durum Kriz Merkezlerini faaliyete geçirerek faaliyetlere büyük bir yoğunlukla başladıklarını hatırlatan Bakan Akar, depremin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nce gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nin tüm unsurlarının, karargah ve birliklerinin ilk andan itibaren görevinin başında olduğunu vurgulayan Akar, deprem günündeki olumsuz hava şartları, Hatay Havalimanının depremden zarar görerek kullanılamaz hale gelmesi ve iletişim ağlarında yaşanan aksaklıklar nedeniyle yaşanan zorlukları hatırlattı. Akar, tüm bunlara rağmen arama kurtarma çalışmaları için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin DAK ve DAFYAR timleri, AFAD'a bağlı arama kurtarma ekipleri ile teknik personel ve işçilerin deprem bölgelerine veya görev yapacakları yerlere en yakın ve şartların izin verdiği havaalanlarına intikal ettiklerini söyledi.Depremin hemen ardından gerek arama kurtarma ekiplerinin gerekse yardım malzemelerinin bölgeye nakledilmesine yönelik kurulan 'hava yardım köprüsüne' ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akar, 'ABD, Endonezya, Hollanda, İngiltere, Katar ve Norveç'in görevlendirdiği uçak ve helikopterlerle birlikte 65 uçak, 66 helikopter, 41 İHA/TİHA ile toplam 2 bin 602 sorti yapıldı. Bu büyük, ciddi bir rakam. Bu uçuşlarla 32 ilçe 152 köye de yardım ulaştırıldı' dedi.Bakan Akar, deniz nakliye koridoruna ilişkin ise 'İzmir'den, Aksaz'dan, Antalya'dan İskenderun'a çok sayıda büyük iş makinesi, personel taşıdık. Ayrıca gemilerimiz geri dönüşte bölgedeki yaralılar ve isteyen depremzedeleri de Mersin'e tahliyesini gerçekleştirdi. Bölgedeki gemi sayısı 24'e kadar çıktı. Hepsi teyakkuz halinde, hizmete hazır' ifadelerini kullandı.Bunun bir parçası olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en büyük çıkarma gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar'ın Rol-2 seviyesinde hastane olarak sağlık hizmeti verdiğini aktaran Akar, 'Şu ana kadar 3 bin 400 civarında yaralı geldi. Onlara gerekli sağlık müdahalesi yapıldı. Buralarda 22 ameliyat gerçekleştirildi. Hatta bu sıkıntılı günlerde bir umut ışığı olarak Hatice Deniz isimli bebeğimiz de gemimizde dünyaya geldi' diye konuştu. Akar, Kahramanmaraş'ta kurulan sahra hastanesinde de sağlık hizmetlerinin verildiğini aktardı.Askeri helikopter ve uçaklarla taşınan depremzedelerden bazılarının TSK'ya ait sosyal tesislerde misafir edildiğini belirten Akar, depolarımızdan deprem bölgelerine akaryakıt desteğinin de sağlandığını söyledi.Mehmetçik tarafından deprem bölgelerinde bugüne kadar 3 milyon 700 bin kumanya dağıtıldığını ifade eden Akar, 98 sahra mutfağı ve 35 sahra fırını ile hizmet verildiğini, günlük 118 bin sıcak yemek, 350 bin civarında ekmek üretim kapasitesine ulaşıldığını söyledi.Mehmetçik tarafından şu ana kadar 670 bin kişilik sıcak yemek ile 1 milyon 600 bin ekmek dağıtımının gerçekleştirildiğini dile getiren Akar, 'Gıda ve su kontrolü için 4 mobil laboratuvar da bölgede faaliyet gösteriyor' dedi.Akar, 365 banyo ve tuvalet ünitesinin deprem bölgesine gönderildiğini, 12 seyyar çamaşırhanenin hizmet verdiğini belirterek, '2 bin 400 civarında soğuk iklim ve genel maksat çadırını vatandaşlarımızın hizmetine soktuk. 1500 civarında yangın söndürme cihazını da bölgeye gönderdik. Ayrıca Mehmetçik 52 bin çadırın kurulumunu da gerçekleştirdi' diye konuştu.Akar, yardımların hızla dağıtılmasına katkı sağlamak için 8 ilde 19 lojistik destek üssüne yer, personel ve araç desteği sağladıklarını da açıkladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesinde ikamet eden veya deprem bölgesi illerinin nüfusuna kayıtlı yükümlü askerlerin mart ve nisan celplerinin mayısa ertelendiğini açıkladığını hatırlatan Akar, 'On ilde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 2 Mart ve 6 Nisan 2023 celp dönemlerinde silahaltına alınması planlanan er statüsündeki yükümlünün sevkini 4 Mayıs 2023 celbine kadar erteledik. Ayrıca depremin etkilediği bölgelerde ikamet eden veya ailesi buralarda yaşayan 10 bin 900 er, erbaş ve personele sıla izni verdik' dedi.'Terhislerin erkene alınacağına' yönelik özellikle sosyal medyada yer alan iddiaların gerçek olmadığını vurgulayan Akar, 'Erken terhis söz konusu değil. Bizim terörle mücadelemiz, hudut güvenliği faaliyetlerimiz, semalarda, denizlerde, yurt dışındaki görevlerimiz aksaksız eksiz devam ediyor' açıklamalarında bulundu.50'den fazla savunma bakanının arayarak veya mesaj göndererek geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini ve yardım teklifinde bulunduğunu da belirten Akar, bu zor günlerde gösterilen dayanışma için savunma bakanlarına teşekkür etti. Milli Savunma Bakanı Akar şunları kaydetti:'Milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri bu zor günlerde diğer bakanlık ve kurumlarla birlikte asil milletimizin emrinde, ilk günden itibaren görevinin başındadır. Depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımız ile silah ve mesai arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Asil milletimizle birlikte omuz omuza çalışarak tek yumruk, tek yürek olarak inşallah tüm bu sıkıntıların üstesinden gelecek, yaralarımızı saracağız. Binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca her türlü musibetten birlik ve beraberlik içinde alnının akıyla çıkan devletimiz ve milletimiz tek yumruk, tek yürek olarak bu zor dönemi de atlatacaktır.'Akar, sözlerinin sonunda ilk andan itibaren milletinin yanında olan, kahramanca ve fedakarca görev yapan Mehmetçiği kutlayarak sözlerini tamamladı.