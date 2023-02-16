Yıkılan binanın müteahhidi tekneyle yurtdışına kaçarken yakalandı
Kahramanmaraş'ta yıkılan binalarla ilgili soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkarılan bir müteahhit, Marmaris açıklarında tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremler sonrası yürütülen soruşturmalarda yıkılan binaların müteaahitleri ve proje sorumluları gözaltına alınıyor, tutuklu sayısı da artıyor.
Yakalananlar arasında Marmaris açıklarında tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışan bir müteahhit de var.
Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili 'yapım kusurları ve kolon kesme' iddialarına ilişkin gözaltına alınan 39 şüpheliden aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 15 kişi tutuklanmıştı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde kentte yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor.
Malatya'da depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında 7 zanlı tutuklandı.
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