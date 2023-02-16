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Tele1 sunucusu depremzedelere yardıma koşan kadın gönüllülere nefret kustu

Türkiye birlik olup depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışırken muhalif kesimden ise nefret söylemleri gelmeye devam ediyor. CHP tarafından fonlanan Tele1 ekranlarında sunuculuk yapan Burçin Atılgan, deprem bölgelerine yardım yollayan tesettürlü kadın gönüllülere nefret kustu. Atılgan, kadın gönüllülerin hedef alındığı gönderinin altına 'İnsan mı bunlar?' ifadelerini yazdı.

Tele1 sunucusu depremzedelere yardıma koşan kadın gönüllülere nefret kustu
Ekleme: 16.02.2023 - 14:46 Güncelleme: 16.02.2023 - 14:53 / Editör: Ozge Selin
Tele1 sunucusu depremzedelere yardıma koşan kadın gönüllülere nefret kustu
'Asrın felaketi' olarak nitelenen ve 10 ilde büyük bir yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık çifte deprem sonrası tüm Türkiye birlik olarak depremden etkilenen bölgelere yardıma koştu.
Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği binlercesinin de yaralandığı afet sonrası 7'den 70'e herkes seferber oldu.

Kadın gönüllüleri hedef aldı
Türkiye depremin yaralarını sarmaya çalışırken muhalif kesim ise dindarları hedef almaya başladı.

CHP'nin fonladığı Tele1 kanalının sunucusu Burçin Atılgan sosyal medyada büyük bir skandal imza attı.
Sosyal medyada depremin vurduğu bölgelere yardıma giden tesettürlü kadın gönüllülerinin hedef alındığı gönderinin altına yorum yapan Atılgan 'İnsan mı bunlar?' ifadelerini kullandı.

Merdan Yanardağ da depremzedeleri suçlamıştı
Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da deprem felaketinin ilk günlerinde yaptığı skandal açıklamada depremin sebebi olarak iktidarı destekleyen vatandaşları göstermişti. Yanardağ, 'Buralar dindar bölgeler. Bile bile bu gerici partilere oy verdiler. Deprem bölgesi ağırlıklı olarak dindar bir bölgedir. Hangi gerekçeyle cezalandırmış olabilir Tanrı?' diyerek depremzedeleri hedef almıştı.

'Tekbir'den rahatsız olmuştu
Yanardağ enkaz altından sağ çıkarılan afetzedeleri kurtaran ekiplerin 'Allahu Ekber' diyerek tekbir getirmesinden de rahatsız olmuştu. Yanardağ 'Kurtarma çalışmaları sırasında ‘Allahu Ekber' diye slogan atmak nasıl bir zihniyettir? Bir ibadet ifadesini, bir ayeti şeriatçı eylemlerde slogan haline getirenler, bu zihniyeti kurtarma işine de taşıdılar. Pes artık. Herkes kendi sloganını mı atsın? Böyle kamu yönetimi olur mu?' ifadelerini kullanmıştı.
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