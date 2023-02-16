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Sosyal medyada tartışılan binanın müteahhidi: Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun

İstanbul Çekmeköy'de bulunan 5 katlı bir apartmanın görüntüsü sosyal medyada 'depremde çökme riski' tartışması yarattı. Üçgen yapısıyla ince bir duvarın üstünde inşa edilmiş görüntüsü veren yapının müteahhidi Eser Karataş, "Bu bina belediye tarafından iskan verilmiş bir bina, kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun. Sosyal medyada paylaşım yapan arkadaşların; önceki paylaşımlarını kaldırarak, tekrar paylaşım yapmasını rica ediyorum. Aksi takdirde hukuki süreç başlatacağız" dedi. Aynı zamanda toprak sahibi olan apartman sakini Fikret Savaş ise, "Ben de burada oturuyorum. Binayla ilgili hiçbir sıkıntımız yok, memnunuz da" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada tartışılan binanın müteahhidi: Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun
Ekleme: 16.02.2023 - 12:05 Güncelleme: 16.02.2023 - 12:07 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medyada tartışılan binanın müteahhidi: Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun
Çekmeköy'de bulunan 5 katlı Savaş Apartmanı'nın üçgen yapısı ile ön bölümünden, ince bir duvarın üzerine inşa edilmiş görüntüsü veren binanın giriş katlarında işletmelerin de olduğu görüldü. Bir kısmı, üçgen şeklinde inşa edilen apartmanın, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı 'depremde çökme riski' konusunda tartışmaya neden oldu.

'Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun'

'Binamız sosyal medyaya düşmüş' ifadesini kullanan binanın müteahhidi Eser Karataş, 'Ben sosyal medyada paylaşım yapanlara cevap vermek için buraya binanın fotoğrafını çekmeye geldim. Burada çekim yapan basın mensuplarını gördüm. Binaya dair elimdeki evrakları gösteriyorum. Binamız yeni bir bina; 10 yıllık bile değil, 2013 yılında iskanı alındı. Belgeleri belediye tarafından onaylanmıştır. Bunu paylaşan arkadaşlar bir zahmet gelip bizden bilgi alsalardı. Ondan sonra sosyal medyada paylaşım yapsalardı. Binanın şeklini zaten belediye belirliyor. Yapı ve şekil belediye tarafından onaylanıyor. Bu bina belediye tarafından iskan verilmiş bir bina, iskan belgesi zaten yapısal olarak sorun olmadığı anlamına geliyor. Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygundur. Bu konuda paylaşım yapan arkadaşların tekrar paylaşım yapmasını ve bu konudaki önceki paylaşımlarını kaldırmasını rica ediyorum. Aksi takdirde hukuki süreç başlatacağız. Binamızda herhangi bir sorun yok' dedi.

'Binayla ilgili hiçbir sıkıntımız yok, memnunuz'

Binanın aynı zamanda toprak sahibi olan apartman sakini Fikret Savaş ise, 'Ben de burada oturuyorum. Binayla ilgili hiçbir sıkıntımız yok, memnunuz da. Sosyal medyaya düşmüş, sorun ne, amaç ne bilemiyorum. Kardeşimin de dairesi var burada, o da kiradaydı. Burada kalan herkes, kiracılar kendi rızasıyla gelip gidiyorlar zaten' diye konuştu.

Sosyal medyada tartışılan binanın müteahhidi: Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun

Sosyal medyada tartışılan binanın müteahhidi: Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun
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