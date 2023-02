NASA duyurdu: FINDER Türkiye'de kullanıldı! Bakın enkazdaki kalp atışını nasıl buluyor?

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin üzerinden 10 gün geçti. Dünyanın her yerinden Türkiye'ye yardımlar gelirken, yardımlardan biri de ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'nden (NASA) geldi.NASA tarafından geliştirilen ve arama-kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalan insanları tespit etmesine yarayan FINDER teknolojisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'de de kullanıldı.ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından NASA'nın yan ürünü FINDER teknolojisinin Türkiye'de de kullanıldığı açıkladı.Türkiye'de meydana gelen ve Suriye'de de hissedilen depremlerde ilk yardım ekiplerinin enkaz altında kalan kişileri tespit etmesi için kullanılan FINDER cihazları, Florida'daki SpecOps şirketi tarafından Türkiye'ye gönderildi.NASA'nın başkanı Bill Nelson da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda afet dönemlerinde teknolojilerin hayat kurtarıcı olduğunu ifade ederek, 'FINDER, Türkiye ve Suriye'de depremin ardından kurtarma ekiplerine ihtiyaç sahiplerinin yerini bulmak ve yardım etmek için çok önemli bir etken' sözlerine yer verdi.FINDER, yani 'Finding Individuals for Disaster Emergency Response' NASA ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın birlikte ürettiği bir teknoloji. Mikrodalga radarı kullanan alet, enkaz altındaki insanların kalp atışını ya da nefes alma-verme sırasında oluşan göğüs hareketlerini buluyor.Söz konusu teknolojiyi geliştiren ekibin lideri Jim Lux, 'Her kalp atışında vücunuzu bir milimetre hareket ediyor. Enkaz hareket etmediği için de kıpırtılar fark ediliyor. Biz de bunu kalp atışı ya da nefes alıp-vermeye yani yaşama yoruyoruz' sözlerine yer verdi.Daha önce de cihaz 2015 yılında meydana gelen Nepal depremi sonrası yapılan arama-kurtarma çalışmalarında kullanılmıştı.