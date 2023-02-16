Kahramanmaraş'taki minik Ayşegül'e, askerden doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş depreminin üzerinden 11 gün geçti.Ekipler, 11 afet bölgesindeki çalışmalarına son sürat devam ediyor.Ölü sayısı 36 bini aşarken, enkaz altından bir cana daha ulaşmak için mücadele veriliyor.Deprem bölgelerine yardım yağarken, madencisinden gönüllüsüne, askerinden AFAD'ına kadar herkes yaraları sarmaya çalışıyor.Deprem sürecinde en büyük rollerden biri de Mehmetçik'e düştü.İlk andan itibaren deprem bölgelerinde bulunan askerler, vatandaşın canını kurtarmaktan yemek dağıtmaya kadar her alanda yer aldı.Kahraman asker bu kez yine minik bir kızın yüzünü güldürmek için harekete geçti.Askerler, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki depremde annesini kaybeden minik Ayşegül'e sürpriz yaparak doğum gününü kutladı.Milli Savunma Bakanlığı bu anlara şu notu düştü;Bizler de “İyi ki doğdun Ayşegül!” diyerek evladımıza bir daha gözyaşı dökmeyeceği nice güzel yaşlar diliyoruz.