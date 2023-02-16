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Kahramanmaraş'ta toplu mezara dönen Ebrar Sitesi müteahhiti aranıyor

12 bloktan oluşan Ebrar Sitesi'nde 8 blok yıkıldı. Her biri 8 kattan oluşan binalarda yaşayan 250'yi aşkın vatandaşımız enkazda can verdi. Bu ölüm sitesini inşa eden müteahhit Tevfik Tepebaşı'nın bulunmasını isteyen Uğur Dündar, twet paylaştı.

Kahramanmaraş'ta toplu mezara dönen Ebrar Sitesi müteahhiti aranıyor
Ekleme: 16.02.2023 - 11:55 Güncelleme: 16.02.2023 - 12:11 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş'ta toplu mezara dönen Ebrar Sitesi müteahhiti aranıyor
Kahramanmaraş merkezli büyük felaketin acı bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor.

Şu ana dek 35 bini aşkın vatandaşımız enkaz altında can verirken, 11 afet bölgesinde çalışma sürüyor.

Büyük depreme dayanıksız şekilde inşa edilen binalar, vatandaşlara mezar oldu.

'Ölüm sitesi' olarak adlandırılan binalar listesinin baş sıralarında ise Ebrar Sitesi yerini aldı.

12 bloktan 8'i yıkıldı ölü sayısı 250'yi aştı
Kahramanmaraş'ın Şazibey Mahallesi İsa Yusuf Alptekin Bulvarı'ndaki Ebrar Sitesi'nin her biri 8 katlı olan 12 bloğundan 8'i de depremde yıkıldı, 4'ü ise ağır hasar aldı.

Enkazında arama- kurtarma çalışmalarının sürdüğü sitede, şu ana kadar ölenlerin sayısı, 250'yi geçti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 4 gün önce düzenlediği basın toplantısında depremin boyutunu anlatırken Ebrar Sitesi'ni örnek gösterdi.

'Elazığ'da kaybettiklerimizin 6 katı'
Elazığ'da 2020 yılında meydana gelen 41 kişinin yaşamını yitirdiği depremle karşılaştırma yapan Bakan Soylu, “Sadece Ebrar Sitesi'nde kaybettiklerimizin sayısı Elazığ'da kaybettiklerimizin sayısın 6 katı kadardır' ifadesini kullandı.

Ebrar sitesinde yaşayan eşi ve 2 çocuğu ile birlikte ayakta kalan binadan sağ çıkan Fatih Nar, deprem anında yıkılan binaları gördüğünü ve şoka girdiğini anlattı.

'Binadan indiğimde her yer yerle bir olmuştu'
Yatakta olduğunu belirten Nar, şu ifadeleri kullandı;

'Deprem başladığında ben yataktaydım şoka girdim. Bina sallanıyor duvarlar yıkılıyordu. Sonra evlatlarımdan birinin sesini duydum baba diye bağırınca kendime geldim. Ve gittiğimde 2 evladım da odanın ortasında oturuyorlardı. Balkona çıktım yan ve karşıdaki binaların yıkıldığını gördüm, ortalık toz dumandı. Çocuklarımı alıp binadan inmeye başladım. İnerken binaların yıkıldığını gördüm. Bina yıkıla yıkıla inmeyi başardık. 4'üncü kattan bir komşumuz balkondan atlayarak belini kırdı. Binadan indiğimizde zaten her yer, yerle bir olmuştu.

'Deprem bitmeden binalar yıkılmaya başlamıştı'
Rabbim bir daha yaşatmasın. Ebrar Sitesi'nde her bir kat 4 daireden oluşuyor. Büyük bloklar. En çok hasarı olan zaten bu bloklar oldu. Yani depreme hiç dayanmadı. Deprem başladı henüz bitmeden binalar yıkılmaya başlamıştı zaten. Deprem bittiğinde de binaların tamamını yıkılmış olarak gördük.

Yani binalar sağlam veya değil konusunda depremle ilgili bir bilgi verilmedi fakat şöyle bir söylem vardı. Ebrar Sitesi'nin çok dayanıklı olduğu, çok sağlam olduğu söylentisi vardı fakat bunu bilemiyoruz. Şu anda da gördüğümüz gibi yerle bir olmuş durumda. Kahramanmaraş'ta olan bu korkunç depremde en çok kaybı Ebrar Sitesi verdi. Çünkü tamamı yıkılmış oldu.

Bu arada, 11'inci günde de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede, enkaz altında olan kişilerin yakınları, bölgede umutlu bekleyişini sürdürüyor.

Müteahhit her yerde aranıyor
Bir diğer yandan asıl merak konusu bu ölüm binalarının müteahhitinin kim olduğu.

Vatandaşlar, 250 kişiye mezar inşa eden müteahhit Tevfik Tepebaşı'nın peşine düştü.

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