Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli bir araya geliyor

Türkiye büyük felaket ile mücadele verirken, gündem oluşturan bir unsur da seçimler...Merakla beklenen 2023 seçimlerinin 14 Mayıs günü gerçekleştirilmesi planlanıyor.Bu süreçte partiler toplantılarını sıklaştırdı.Cumhur İttifakı ortakları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi 2 Şubat günü evinde ziyaret etti.İki lider, buradaki 1 saatlik görüşmede gündem siyaseti ve seçim sürecini konuştu.Cumhur İttifakı bugün yeniden toplanıyor.Bu kez Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret edecek.Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde saat 14.30’da gerçekleşecek.