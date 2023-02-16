Bakan Kurum açıkladı: Yeni yapılacak konutlar TOKİ hassasiyetiyle inşa edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da yaptığı açıklamada TOKİ konutlarının sağlam ve ayakta olduğunu belirterek "Yeni konutlar da aynı hassiyet ve çalışmayla yapılacak" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremleden etkilenen Malatya'da açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, TOKİ konutlarının depremden hasar almadığını belirterek 'Yeni konutlar da aynı hassiyet ve çalışmayla yapılacak' dedi.Bakan Kurum hasar tespit çalışmalarına ilişkin '577 bin 699 bina incelendi, 56 bin 80'i yıkık veya ağır hasarlı' açıklamasında bulundu.YENİ İMAR PLANI ÇALIŞMALARIBakan Kurum, şunları kaydetti:'Zemin etütlerini yapmak suretiyle yeni yerleşim alanlarının kararlarını veriyor ve 11 ilimizde süreci eş zamanlı yürütüyoruz. Kat yüksekliklerini de kısıtlayacak, yerleşim alanlarına kısıtlılık getirecek yeni imar planı çalışmalarını yürütüyoruz.'