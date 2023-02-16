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Adana'da depremlerde yıkılan binalara ilişkin 9 kişi daha yakalandı

Depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında 9 şüpheli daha yakalandı.

Ekleme: 16.02.2023 - 17:06 Güncelleme: 16.02.2023 - 17:07 / Editör: Ozge Selin
Adana'da depremlerde yıkılan binalara ilişkin 9 kişi daha yakalandı
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da çok sayıda bina yıkıldı.

36 binin üzerinde kişi, iki deprem sonrası hayatını kaybetti.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki 11 binanın 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, bu çerçevede hakkında 'yakalama kararı' çıkartılan 9 kişiyi daha gözaltına aldı.

Gözaltı sayısı 24 oldu
Böylelikle ildeki soruşturma çerçevesinde şu ana kadar gözaltına alınan şüpheli sayısı 24'e yükseldi.

Daha önce 5'i tutuklanan şüphelilerden emniyetteki işlemleri tamamlanan diğerleri de adliyeye sevk edildi.

Daha önce de 15 şüpheli yakalanmıştı
Kentte inşa edilen Mete, Sami Bey, Ekim, Alpargün, Belük, Sinem, Tutar Yapı, Zeray, İhsan Bayram, Özgür ve Kubilay apartmanlarının depremlerde yıkılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında aralarında inşaat mühendisi, müteahhit, statikten sorumlu fenni mesul ve kooperatif yöneticilerinin de olduğu 15 şüpheli, 14 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

Bu kişilerden adliyeye çıkartılan E.N.S, A.Ş, H.Z.Y, M.H. ve Ö.F.G. tutuklanmıştı.
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