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En çok hasar alan ilçeler belli oldu: Bakanlık tek tek sıraladı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hasar tespit çalışmalarına başlandı. Türkiye'nin yüreğini yakan depremde ilk belirlemelere göre, en çok etkilenen il ve ilçeler tespit edildi.

Ekleme: 15.02.2023 - 13:16 Güncelleme: 15.02.2023 - 13:32 / Editör: Ozge Selin
En çok hasar alan ilçeler belli oldu: Bakanlık tek tek sıraladıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından afet sonrası binalarda oluşan durum, 'hasarsız', 'az hasarlı', 'orta hasarlı', 'ağır hasarlı', 'acil yıkılacak' ve 'yıkık' binalar şeklinde sıralanıyor.

Deprem nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmeyen binalar 'hasarsız', deprem nedeniyle binanın boyasında, sıvalarında ve duvarlarında oluşan ince çatlaklar ile duvarlardan düşen sıvaların olduğu binalar ise 'az hasarlı' binalar olarak değerlendirilerek, bu iki durumda binanın kullanılmasında bir sakınca görülmüyor.

Afet sonrası duvarlarındaki yarıklar ile taşıyıcı elemanlardaki ince çatlakların olduğu binalar ise 'orta hasarlı binalar' olarak değerlendiriyor. Orta hasarlı yapıda taşıma gücündeki azalma giderilmeden, yani yapı onarılmadan ya da güçlendirilmeden yapının kullanılmaması öneriliyor, ancak eşyaların tahliyesi gerçekleştirilebiliyor.

En çok hasar alan ilçeler belli oldu: Bakanlık tek tek sıraladı

Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elamanlarının büyük oranda kalıcı yer değiştirerek, kısmen yıkıldığı binalar da 'acil yıkılacak' sınıfında yer alıyor, hiçbir şekilde kullanılması mümkün olmayan bu binaların içine girilemiyor ve eşyaların tahliyesi gerçekleştirilemiyor. Tamamen yıkılan binalar ise 'yıkık' binalar olarak adlandırılıyor. Depremin ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ederken bir yandan da bakanlık hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. Bakanlığın verilerinde, bu 10 ildeki ilçelerin hasar tespit durumlarına yer verildi. 7,7'lik depremin merkez üssü Pazarcık ilçesinde incelenen bina sayısı 4 bin 31, acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina sayısı 1752, ikinci depremin merkez üssü Elbistan ilçesinde incelenen bina sayısı 2 bin 47, acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina sayısı 565 olarak belirlendi.

En çok hasar alan ilçeler belli oldu: Bakanlık tek tek sıraladı

Kahramanmaraş genelinde incelenen bina sayısı 44 bin 370, acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina sayısı ise 8 bin 633 oldu. Kahramanmaraş'ın depremden en çok hasar alan ilçesi Dulkadiroğlu, en az hasarla atlatan ilçesi ise Çağlayancerit ve Merkez ilçeleri oldu.

Hatay'da il genelinde toplam incelenen bina sayısı 37 bin 813, acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina sayısı ise 8 bin 268 olarak açıklandı. En çok etkilenen ilçesi, acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olarak tespit edilen Antakya, Reyhanlı ise ilk tespitlere göre en az ağır hasara sahip ilçe olarak belirlendi.

Adıyaman il genelinde incelenen bina sayısı 22 bin 876, acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina sayısı 5 bin olarak tespit edildi. Adıyaman'ın Merkez ilçesi depremden en çok etkilenen ilçe oldu. Çelikhan, Gerger ilçelerinde ise acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık binaya rastlanmadı.

En çok hasar alan ilçeler belli oldu: Bakanlık tek tek sıraladı

Gaziantep'te incelenen bina sayısı 104 bin 824, acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina sayısı 10 bin 777 olarak belirlendi. Gaziantep'te, Nurdağı ilçesi depremin en çok yıkıma neden olduğu ilçe olarak kayıtlara geçti. Karkamış ile Yavuzeli ilçesinde ise acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina bulunamadı.

En çok hasar alan ilçeler belli oldu: Bakanlık tek tek sıraladı

Haliliye, Şanlıurfa'nın en çok etkilenen ilçesi

En çok hasar alan ilçeler belli oldu: Bakanlık tek tek sıraladı

Şanlıurfa'da incelenen bina sayısı 24 bin 324, acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina sayısı 338 olarak açıklandı.

Şanlıurfa'nın, Akçakale, Ceylanpınar, Halfeti, Harran, Hilvan, Suruç, Viranşehir ilçelerinde ise acil yıkılacak, ağır hasarlı veya yıkık binaya rastlanmadı.

Diyarbakır'da incelenen bina sayısı 20 bin 90, acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina sayısı 434 olarak tespit edildi.

Diyarbakır'da Bağlar ilçesi depremde en çok hasar alan ilçe oldu. Bismil, Dicle, Eğil, Hazro, Kocaköy, Kulp ve Silvan'da yıkık bina yok.

Osmaniye'de depremden en az etkilenen ilçe Sumbas

Osmaniye'de incelenen bina sayısı 22 bin 841, acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina sayısı 1739 oldu. Osmaniye'nin Merkez ilçesinde incelenen 13 bin 667 binadan 1088'inin acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık olarak tespiti yapıldı.

Adana'da da il genelinde 4 bin 178 binada inceleme yapıldı. Toplam acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina sayısı 33 olarak belirlendi.

Kentte depremden en çok zarar gören ilçe Çukurova olarak kayıtlara geçti. Adana'nın İmamoğlu, Karaisalı, Kozan, Sarıçam, Yüreğir ilçelerinde ise acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina tespit edilmedi.

En çok hasar alan ilçeler belli oldu: Bakanlık tek tek sıraladı

Doğanşehir, Malatya'nın en çok yıkıma uğrayan ilçesi oldu

Malatya'da incelenen bina sayısı 20 bin 319, acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina sayısı ise 5 bin 578 oldu.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi depremde en çok yıkıma uğrayan ilçesi olarak belirlendi. Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge ilçelerinde ise acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina yer almadı.

Kilis'te ise 2 bin 81 binada hasar tespiti yapıldı. 447 bina acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık olarak belirlendi.

Kilis'te depremin en çok etkilediği yer Merkez ilçesi oldu. Kentin depremden en az hasar alan ilçesi ise Musabeyli olarak kayıtlara geçti.

En çok hasar alan ilçeler belli oldu: Bakanlık tek tek sıraladı
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