Deprem felaketinde bilanço ağırlaşıyor! İşte son durum...

Türkiye yüzyılın felaketini yaşıyor. Karada meydana gelen en büyük deprem olan Kahramanmaraş depremi 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Yıkımın yaşandığı illerde can kaybı sayısı maalesef her geçen gün artmaya devam ediyor. Enkaz altından umutlu bekleyiş ise 10. günde de devam ediyor. Peki Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı sayısı kaç oldu?

AFAD verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay başta olmak üzere diğer pek çok ilde ağır yıkıma neden oldu. Depremin ardından 10 kentte OHAL ilan edildi.15:59 Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Oymak Sokak'taki Uğur Apartmanı'nın enkazından bir kadın ve iki çocuk depremin 228. saatinde sağ çıkarıldı.14.25 Kahramanmaraş'ta depremin 226. saatinde 74 yaşındaki Cemile Kekeç enkazdan sağ olarak çıkarıldı.13.20 TBMM Başkanı Şentop: Diyarbakır'da arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları bitmek üzere.13.03 Depremden etkilenen 10 ilde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda 24 şüpheli tutuklandı.13.02 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgelerdeki hırsızlık, yağma ve nitelikli dolandırıcılık olaylarına ilişkin soruşturmalarda 124 şüpheli tutuklandı.10.20: Kahramanmaraş'ta 222 saattir enkaz altında olan 42 yaşındaki Melike İmamoğlu, sağ olarak kurtarıldı.00.10: Depremin 213'üncü saatinde Kahramanmaraş'taki bir enkazda bulunan dört kişiden ısı alındı.