Deprem felaketinde bilanço ağırlaşıyor! İşte son durum...

Türkiye yüzyılın felaketini yaşıyor. Karada meydana gelen en büyük deprem olan Kahramanmaraş depremi 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Yıkımın yaşandığı illerde can kaybı sayısı maalesef her geçen gün artmaya devam ediyor. Enkaz altından umutlu bekleyiş ise 10. günde de devam ediyor. Peki Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı sayısı kaç oldu?