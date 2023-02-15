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Borsa İstanbul günün ilk yarısında sert yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 9,74 değer kazanarak 4.944,31 puana yükseldi. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 9,99 ile iletişim oldu.

Ekleme: 15.02.2023 - 13:33 Güncelleme: 15.02.2023 - 13:33 / Editör: Ozge Selin
Borsa İstanbul günün ilk yarısında sert yükseldiGünün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 438,96 puan değer kazanarak 4.944,31'e çıktı. Toplam işlem hacmi 26,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA KAZANDIRAN ENDEKS İLETİŞİM OLDU

Bankacılık endeksi yüzde 9,92 ve holding endeksi yüzde 9,45 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 9,99 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçen hafta çarşamba günü işleme kapatılmış, o günkü işlemler de iptal edilmişti. En son işlemlerin gerçekleştiği geçen hafta salı günü ise endeks yüzde 8,62 değer kaybederek 4.505,34 puandan kapanmıştı.

5 işlem günü boyunca işlemlerin durdurulduğu Borsa İstanbul pay ve vadeli işlem piyasalarında, bugünkü açılış öncesi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Borsa İstanbul bir dizi tedbir açıkladı.

Analistler, yurt içinde alınan tedbirlerin TL varlıklara ilgiyi artırmasının beklendiğini ifade ederek, özellikle geri alım programı açıklayan şirket hisselerinde hareketliliğin yakından takip edileceğini bildirdi.

Küresel pay piyasalarında ise ABD'de dün tahminlerin üzerinde açıklanan enflasyon verilerinin ardından küresel piyasaların dalgalı seyrettiğini aktaran analistler, öğleden sonra veri gündeminde ABD'de perakende satışlar ile New York Fed imalat endeksinin öne çıktığını söyledi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının da izleneceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 4.750 ve 4.600 seviyelerinin destek, 5.100 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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