Şanlıurfa'da çöken binanın proje sorumlusu İstanbul'da yakalandı
Şanlıurfa'da depremde yıkılması sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın proje sorumlusu İstanbul'da gözaltına alındı.
Türkiye'yi yasa boğan 2 deprem sonrasında ekipler inceleme başlattı.
Konuya ilişkin 10 ilde, depremde yıkılan binalarla ilgili o illerin başsavcılıkları tarafından titizlikle soruşturmalar yapıldı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Haliliye ilçesinde depremde 14 kişinin yaşamını yitirdiği Özabacılar Apartmanı'nın enkazında teknik inceleme yapıldı.
Proje sorumlusu hakkında işlem başlatıldı
İnceleme sonucu kusuru olduğu gerekçesiyle binanın proje sorumlusu O.E. hakkında adli işlem başlatıldı.
İstanbul'da gözaltına alındı
Şanlıurfa'da ulaşılamayan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan O.E, İstanbul'da gözaltına alındı.
O.E'nin, İstanbul'daki işlemlerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edilmesi bekleniyor.
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