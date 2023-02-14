Şanlıurfa'da çöken binanın proje sorumlusu İstanbul'da yakalandı

Türkiye'yi yasa boğan 2 deprem sonrasında ekipler inceleme başlattı.Konuya ilişkin 10 ilde, depremde yıkılan binalarla ilgili o illerin başsavcılıkları tarafından titizlikle soruşturmalar yapıldı.Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Haliliye ilçesinde depremde 14 kişinin yaşamını yitirdiği Özabacılar Apartmanı'nın enkazında teknik inceleme yapıldı.İnceleme sonucu kusuru olduğu gerekçesiyle binanın proje sorumlusu O.E. hakkında adli işlem başlatıldı.Şanlıurfa'da ulaşılamayan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan O.E, İstanbul'da gözaltına alındı.O.E'nin, İstanbul'daki işlemlerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edilmesi bekleniyor.