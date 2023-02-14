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Rönesans Rezidans'ın eski sakini: Çatlakları görünce taşındım

Hatay'daki Rönesans Rezidans'ın eski sakinlerinden Zekiye Barutçu Yiğitbaşı, toprak kayması ve çatlakların olduğunu yöneticiye iletmesine rağmen ilgilenen olmadığını söyledi.

Rönesans Rezidans'ın eski sakini: Çatlakları görünce taşındım
Ekleme: 14.02.2023 - 13:18 Güncelleme: 14.02.2023 - 13:41 / Editör: Ozge Selin
Rönesans Rezidans'ın eski sakini: Çatlakları görünce taşındım
Hatay'da depremin ardından yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

100'den fazla kişiye mezar olan sitede 10 yıl yaşayan Hatay Belediyespor eski Başkanı Zekiye Barutçu Yiğitbaşı, binaların hasarlı olduğunu fark ettiği için taşındığını anlattı.

Yiğitbaşı, 2022 yılında koridorlarda çatlaklar oluşmaya başladığını, binanın temelinin kaydığını iddia ederek, yöneticiye bu durumu anlattığında kendisiyle alay eder gibi davrandığını, komşularının ise duyarsız kaldığını söyledi.

Binanın kontrol edilmesi ve önlem alınması için çaba gösterdiğini ancak, sonuç alamayınca taşınma kararı aldığını ifade eden Yiğitbaşı, 'Cennetten bir köşe, cehennem oldu.' dedi.

'Baktım herkes duyarsız, taşınmaya karar verdim'
Yiğitbaşı, tavsiye üzerine Rönesans Rezidans'tan daire satın aldığını ve 2013 yılında taşındığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

İki daire aldık. 2022 yılına kadar da burada oturduk. Taşınmadan kısa süre önce koridorda çatlak gördüm. Her geçen gün o çatlak büyüdü, birkaç ay sonra bir parmak girecek kadar genişledi. Yöneticiye anlattım, 'Ben korkuyorum' dedim. Temelin kaydığını düşündüğümü söyledim. Alay edermişçesine güldü. Olayın üzerine gittim, günlerce uyardım. Bunun üzerine yöneticim bana sorunu hallettiği söyledi. Nasıl çözdüğünü sorduğumda, mühendisler geldi, yapı denetimi yaptılar dedi. Teknik bazı şeyler söyledi, anlamadım. Komşulara da söyledim. Baktım herkes duyarsız, taşınmaya karar verdim.

Rönesans Rezidans'ın eski sakini: Çatlakları görünce taşındım

'Volkan Demirel de orada oturuyordu'
İnşaat teknikeri bir arkadaşının depremden sonra Rönesans Rezidans'ın enkazında inceleme yaptığını belirten Yiğitbaşı, şunları söyledi:

Kalıntıları elinde ovaladığında, kil gibi parçalandığını, bina demirlerinin yanlış şekilde bağlandığını söyledi. Kolonların kesilmiş olduğuna dair söylentiler de duydum. Doğruysa kesinlikle cinayet. Zaten binanın yıkılış şekli çok tuhaf. Evet, çok bina harap oldu ama, hiçbiri Rönesans gibi değil. Orada 800-900 kişi oturuyordu. Ben eski Hatay Belediyespor Başkanıyım. Hatayspor'un da kongre üyesiyim. Hatayspor'un bütün futbolcuları orada yaşıyordu, hatta Volkan Demirel de orada oturuyordu. Ama o anda iki futbolcu varmış. Çok sevdiğim komşularımı kaybettim.

'Yazmak istemedim, çok ısrar ettiler'
Yiğitbaşı, inşaat şirketinin rezidans sakinlerinin görüşlerini yazdıkları bir anı defteri hazırlandığını, 'Cennetten bir köşe' ifadesinin de kendisine ait olduğunu belirtti.

Yiğitbaşı, 'Aslında ilk olarak yazmak istemedim. Sanki yazacağım ama, kötü bir şey olacak gibi. Çok ısrarcı oldular, ben de yazmaya karar verdim. Bir övgü gibi yazdım çünkü, hakikaten de öyleydi. Yüzme havuzu, spor salonu her yer yeşillik, her imkân vardı. Üç beş satırlık bir güzelleme yazdım. O sözü de sosyal medyada kim bulmuşsa, viral olmuş. Ben çok utandım ve bir sorumluluk duygusuyla sosyal medyadan, şimdi anlattığım gibi görüşlerimi paylaştım. O cennetten bir köşe cehennem oldu.' dedi.
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