Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu, son dakika kararı!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki eğitim öğretime ilişkin açıklamalarda bulundu.Depremden etkilenen 10 ilde 1 Mart'a kadar eğitim öğretime ara verilmesinin ardından yine deprem bölgesindeki lise öğrencileri için 71 ilde 1 milyon 279 bin öğrenci kapasitesi oluşturuldu.Bakan Özer, Özer, 'Depremden etkilenen 10 ilde çadır merkezleri, yurtlar, konteyner merkezleri gibi konaklama alanlarını taşımalı eğitim kapsamına aldık.' dedi.Bakan Özer, önceki açıklamalarında ihtiyaç duyulan yerlerde ikili eğitime geçileceğini duyurmuştu.