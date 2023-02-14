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MHP lideri Devlet Bahçeli: Depremden etkilenen illerimizi tek tek ziyaret edeceğim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Depremin, bölgede tarih boyunca yaşanan en büyük sismik hareket olduğunu dile getiren Bahçeli, "Bu zor günleri birlikte aşacağız." dedi. Devlet Bahçeli öte yandan depremden etkilenen illeri tek tek ziyaret edeceğini söyledi.

MHP lideri Devlet Bahçeli: Depremden etkilenen illerimizi tek tek ziyaret edeceğim
Ekleme: 14.02.2023 - 10:17 Güncelleme: 14.02.2023 - 11:14 / Editör: Ozge Selin
MHP lideri Devlet Bahçeli: Depremden etkilenen illerimizi tek tek ziyaret edeceğim
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Milli birlik ve beraberlik ruhuyla kenetlenmemiz gereken dönemdeyiz. Yara bere içindeyiz ama mutlaka iyileşeceğiz. Manevi bir imtihandayız ama bu imtihandan alnımızın akıyla çıkacağız. Hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanıyoruz. Sarsıldık fakat düşmeyeceğiz. Şer kumpanyalara şahit olduk. Enkazın üzerinde tepinen utanmazlara her dönemde şahitlik ettik. İnsanlarımız imdat çağrısı yaparken kazanç ve çıkar çetelesi tutan vicdan fukaralarını öfkeyle izledik.

Kurumlarımız il il, ilçe ilçe, köy köy yardıma koştu.

Sayın Cumhurbaşkanımız depremle yıkıma uğrayan illerimize intikal ederek, depremzedelerin acılarını paylaştı.

DEVLET YOK DİYENLER İŞBİRLİKÇİ SEFİLLERDİR
Devlet bastığınız her yerde hakimdir. Kimse kusura bakmasın ama devlet yok diyen karakter yoksunları, işbirlikçi sefillerdir. 30 yıl eğri büyüyen bir ağacın bir anda doğrulmasını elbette beklemiyoruz. Felaketi fırsata çevirmek isteyen sismsarlar görülmektedir. Sosyal medya gösterisi yapan haşeratlar, hepsi birden ortalığa üşüşmüştür.

Dünyanın neresinde olursa olsun, bu çaptaki doğal afetle başa çıkmak kolay değildir. Devlet ve hükümetin hakkını teslim etmek lazım. O gelmedi ben geldim tartışması deprem kadar yıkıcıdır. Sürüde koyunu olmayan çobanla uğraşır, camide gözü olmayan imamla uğraşır. Vatanla işi olmayan devletle uğraşır.

Ahbapcılar, Babalacılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonunda artık yer almaması lazımdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür. Her mikrobun üstesinden gelmesi mümkündür Yardım ve desteklerin AFAD aracılığıyla yapılması en doğru yoldur. Hele bir enkazımızı kaldıralım, işte o zaman sırtımıza yapışan kenelerle uğraşma vaktimiz gelcektir.

DEPREM BÖLGELERİNİ TEK TEK ZİYARET EDECEĞİM
Deprem bölgesindeki tüm illere sırasıyla gideceğim.

Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde depremden 116 saat sonra Yavuz'a meleklerin kanat gerdiğine inanmayalım mı? Kahramanmaraş'ta depremden 64 sonra gün yüzüne çıkartılan Doğan kardeşimizin duvara yazdığı, 'umudumuzu kaybetmeyin' yazısı çok değerlidir. 60 saat sonra kurtarılan 20 günlük bebek, 80 saat sonra kurtarılan 12 yaşındaki Mahir ve daha nice karanlıktan aydınlığa taşınan kardeşlerim Allah'ın lütfu değil de nedir.

Hükümet afet bölgesine gecikmeksizin karargah kurmuştur.

6 Şubat depremini malzeme haline getirip siyasi talancılğa soyunanlar kanser hücreleridir. Charlie Hebdo dergisi ile CHP'nin başının arasında fark gören var mıdır?

17 Ağustos depremini yaşamış bir hükümette görev almış birisiyim. Bugünler geçecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vaziyet almıştır. Gelecekteki muhtemel felaketlerin acılarını en aza çekebiliriz.

Muhalefet partileri OHAL'e hayır diyerek tarafını göstermiştir. Üniversitelerin uzak eğitimine sıcak bakıyor, depremzedelerin yurtlarda ihtiyaçlarının karşılanacağına inanıyoruz.

Allah'ın izniyle milletin iradesiyle depremin enkazını el birliğiyle kaldıracağız. Mutlu huzurlu günlere milletçe ulaşacağız.
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