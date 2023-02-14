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Jandarma helikopterleri peş peşe havalanıyor

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Jandarma Genel Komutanlığı alarm durumuna geçti. Tüm hava araçlarını afet bölgesine sevk eden jandarma, ulaşım problemi yaşanan köylerde depremzedelerin yardımına koşuyor.

Ekleme: 14.02.2023 - 10:03 Güncelleme: 14.02.2023 - 10:04 / Editör: Ozge Selin
Jandarma helikopterleri peş peşe havalanıyor
Geçen hafta pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, Kahramanmaraş’ın da aralarında olduğu 10 kentte büyük hasara yol açtı. Deprem nedeniyle 10 ilde binlerce bina enkaza döndü, binlerce kişi hayatını kaybetti. Halen arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kentlerde, depremzedelerin barınması ve günlük hayatlarının devam etmesi için de seferber olundu.

Jandarma alarm durumuna geçti

Büyük yıkıma yol açan deprem felaketinin ardından Jandarma Genel Komutanlığı da alarm durumuna geçti. Birçok unsuru ile arama kurtarma çalışmalarına katılan Jandarma Genel Komutanlığı’nın Havacılık Başkanlığı da uçak ve helikopterler ile afet bölgesine sevk edildi. Depremin vurduğu şehirlerde konuşlanan jandarma hava araçları ile arama kurtarma ekiplerinin enkaz bölgelerine sevk ediyor, yaralıları tahliye ediyor, çadır ve yaşam malzemelerini depremzedelere ulaştırıyor.


Ulaşılamayan köye helikopterle çadır ve gıda ulaştırıldı

Demirören Haber Ajansı ekibi, günlerdir depremzedeler için seferber olan jandarmaların helikopter ile depremde yolları tahrip olan ve kar nedeniyle ulaşılamayan kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Suçatı köyüne çadır ve yaşam malzemeleri ulaştırmasına tanıklık etti.Jandarma personelleri sabah saatlerinde Kahramanmaraş Havaalanı'nda çadır, gıda, ilaç ve giyim malzemelerini helikoptere taşıdı. Jandarmaların yardım malzemelerini yerleştirmesinin ardından havalanan helikopter, karla kaplı dağları aşarak köye yakın bir noktaya iniş yaptı.


Depremzedeler koşarak gelip jandarmaya teşekkür etti

Helikopterin inmesinin ardından aralarında çocukların da olduğu çok sayıda Suçatı köyü sakini koşarak araziye geldi. Depremzedeler jandarmalar tarafından araziye bırakılan çadır, gıda, giysi ve ilaçları teslim aldı. Depremzedeler kendilerine havadan ulaştırılan çadır ve diğer malzemeler için el sallayarak jandarmalara teşekkür etti. Jandarma ekipleri ise farklı bölgelere ulaşabilmek için malzemeleri bıraktıktan sonra yeniden havalanarak Kahramanmaraş Havaalanı'na dönüş yaptı.Jandarmalar, depremin ikinci gününden itibaren gün boyu havaalanında yükleme yaptıktan sonra araçlarla ulaşılamayan köylere çadır ve diğer malzemelerin sevkiyatını gerçekleştirmeye devam ediyor.
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