Haluk Levent deprem bölgesinde trafik kazası geçirdi

Türkiye deprem acısını yaşıyor...85 milyon bir ve tek yürek deprem yaralarını sarmaya çalışıyor.Yardım toplamasıyla dikkat çeken isimlerden birisi de sanatçı Haluk Levent.Haluk Levent, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine yardım götürürken trafik kazası yaptı.Kazanın ardından hastaneye götürülen Haluk Levent'in kazayı hafif atlattığı öğrenildi.Ayrıntılar geliyor...