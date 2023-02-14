Haluk Levent deprem bölgesinde trafik kazası geçirdi
Deprem bölgesinde yardım faaliyetlerini sürdüren sanatçı Haluk Levent, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine yardım götürürken geçirdiği trafik kazası sonucu hafif yaralandı.
Türkiye deprem acısını yaşıyor...
85 milyon bir ve tek yürek deprem yaralarını sarmaya çalışıyor.
Yardım toplamasıyla dikkat çeken isimlerden birisi de sanatçı Haluk Levent.
Trafik kazası geçirdi
Haluk Levent, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine yardım götürürken trafik kazası yaptı.
Kazayı hafif atlattı
Kazanın ardından hastaneye götürülen Haluk Levent'in kazayı hafif atlattığı öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...
85 milyon bir ve tek yürek deprem yaralarını sarmaya çalışıyor.
Yardım toplamasıyla dikkat çeken isimlerden birisi de sanatçı Haluk Levent.
Trafik kazası geçirdi
Haluk Levent, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine yardım götürürken trafik kazası yaptı.
Kazayı hafif atlattı
Kazanın ardından hastaneye götürülen Haluk Levent'in kazayı hafif atlattığı öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI