  • USD: 18,83 - 18,87
  • EURO: 20,16 - 20,19
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Görevine ara verdi: 'Mukavemet' depremzedeler için bölgede

Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğal gazı karaya çıkarmak için Türkiye'nin enerji filosuna dahil edilen su altı inşaat gemisi "Mukavemet", depremzedeler için toplanan yardımları afet bölgesine ulaştırıyor.

Görevine ara verdi: 'Mukavemet' depremzedeler için bölgede
Ekleme: 14.02.2023 - 12:49 Güncelleme: 14.02.2023 - 12:52 / Editör: Ozge Selin
Görevine ara verdi: 'Mukavemet' depremzedeler için bölgede
Enerji filosunun son gemisi olan ve adını Türk Mukavemet Teşkilatından alan gemi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Sakarya Gaz Sahası'ndaki görevine ara verdi.

Sırasıyla Zonguldak Filyos, İstanbul Haydarpaşa ve Çanakkale Kepez limanlarında, 100 metre uzunluk ve 21 metre genişliğindeki gemiye, temel ihtiyaç malzemesi taşıyan 16 tır ile 3 iş makinesi yüklendi.

Depremzedeler için göreve çıkan Mukavemet, 5 günlük yolculuğunun ardından Hatay'daki Tosyalı İskenderun Limanı'na ulaştı.

Gemiyi karşılayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kaptan ve mürettebattan yardımların ulaştırılmasına ilişkin bilgi aldı.

Görevine ara verdi: 'Mukavemet' depremzedeler için bölgede

BÜYÜK KISMI DEPREM BÖLGESİNE GÖNDERİLDİ

Bakan Dönmez, Mukavemet'in, Türkiye'nin enerji filosunun son üyesi olduğunu söyledi.

Su altı gemisinin 'asrın felaketi' nedeniyle deprem bölgelerine ulaştırılması planlanan yardımlar için görev almaya başladığını dile getiren Dönmez, şöyle konuştu:

'Mukavemet, geçtiğimiz aylarda hizmete aldığımız, Karadeniz'deki doğal gaz çalışmalarında su altı yapılarımızı inşa eden gemilerimizden biri.

Afetten dolayı ekipman ve personelimizin büyük bir kısmını deprem bölgesine gönderdik. Bu kapsamda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve onunla işbirliği içinde olan bazı kuruluşlarımız, bu bölgede yer alan depremzedelerin başta temel gıda ihtiyaçları olmak üzere barınma, çadır, tıbbi malzeme gibi ihtiyaçlarını bu gemiye yükleyerek 16 tırlık bir yük almış durumda.

İskenderun Körfezi'ne indirdiler. İnşallah kısa süre içinde bu malzemeleri depremzedelerimize ulaştıracağız.'

Dönmez, gemiyle getirilen iş makinelerinin ise yıkılan binalardaki arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarında kullanılacağını ifade etti.


Görevine ara verdi: 'Mukavemet' depremzedeler için bölgede
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
248 saat sonra kurtarılan Aleyna'nın sağlık durumunu doktoru açıkladı
Şanlıurfa'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımına başlandı
Tele1 sunucusu depremzedelere yardıma koşan kadın gönüllülere nefret kustu
İl il hasar tablosu açıklandı! Hasar tespit çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'yle anlaşmazlıklarımızı çözebiliriz
Devlet Bahçeli Vakfı, 11 çocuğun sorumluluğunu üstlenecek
Avustralyalı gazeteci: Dünyanın hiç bir yerinde böyle misafirperver insanlar görmedim
Kahramanmaraş’ta 248. saatte 1 kişi sağ çıkarıldı!
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Gördüğümüz en korkunç felaket
Asrın felaketinde 11'inci gün: 35 bin 418 canımızı yitirdik
Türkiye’yi ağlatan kavuşma: Deprem enkazından kedinin miyavlamasıyla kurtuldu!
Sosyal medyada tartışılan binanın müteahhidi: Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun
Kahramanmaraş'ta toplu mezara dönen Ebrar Sitesi müteahhiti aranıyor
Terör destekçilerinden insanlık dışı manzara! Avrupa’nın beslediği PKK yandaşları depremzedelere gelecek yardımları ateşe verdi
Dolandırıcıların konteyner planı! Deprem yardım paralarına göz diktiler
Babasının depremde ölmeden önceki son siparişini görünce kahroldu: Genç kızın paylaşımı yürekleri dağladı
Ünlü İngiliz DJ Ant Payne canlı yayında depremle dalga geçti: Ülke ayağa kalktı
Yıkılan binanın müteahhidi tekneyle yurtdışına kaçarken yakalandı
Türkiye Tek Yürek kampanyasında ne kadar yardım bağış toplandı? AFAD ve Kızılay’a depremzedelere yardım için rekor bağış miktarı
Arnavutluk Başbakanı Rama’dan 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına bağış: “Erdoğan'ın bizler için yaptıklarını unutmadık'
Naci Görür'den büyük depremler sonrası üç bölgeye uyarı: Faylara stres transferi olmuş olabilir

Naci Görür'den büyük depremler sonrası üç bölgeye uyarı: Faylara stres transferi olmuş olabilir

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Deprem sonrası yapılan beton testlerinde korkunç sonuçlar

Deprem sonrası yapılan beton testlerinde korkunç sonuçlar

NASA duyurdu: FINDER Türkiye'de kullanıldı! Bakın enkazdaki kalp atışını nasıl buluyor?

NASA duyurdu: FINDER Türkiye'de kullanıldı! Bakın enkazdaki kalp atışını nasıl buluyor?

Tüm felaketlere şahitlik etti: Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli

Tüm felaketlere şahitlik etti: Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli

Köyü ortadan ayıran yarık: Evler yerle bir oldu

Köyü ortadan ayıran yarık: Evler yerle bir oldu