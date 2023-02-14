Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadı

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 3 gün önce hayatını kaybetti.Baykal'ın vefat haberini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu duyurdu.Baykal'ın gribal enfeksiyon geçirdiği ve Ankara'daki evinde sabaha karşı hayatını kaybettiği belirtildi.84 yaşındaki Baykal'ın bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği biliniyordu.Bugün ise Deniz Baykal için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.Cenaze töreninde parti liderleri ve devlet erkanı hazır bulundu.Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cenaze namazı öncesi Baykal ailesine taziyeleri iletti.Daha sonra cenaze namazında saf tutmak için yerine doğru ilerleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu ile selamlaşmadı.Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yalnızca Muharrem İnce ile tokalaştığı görüldü.