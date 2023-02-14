9. günde umutlar tükenmedi! Kahramanmaraş'tan peş peşe müjdeler: İşte mucize kurtuluşun görüntüleri
Kahramanmaraş merkezli depremin 9. gününde çifte mucize yaşandı. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan bir binanın enkazı altında kalan 17 yaşındaki Muhammed Enes ve ağabeyi Abdulbaki (21), arama-kurtarma ekipleri tarafından 198 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.
Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açarken, binlerce kişi hayatını kaybetti.
İlk saatlerde enkaz altındaki arama-kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken, bölgeden mucize haberleri gelmeye devam ediyor.
198. SAATTE ÇİFTE MUCİZE
Kahramanmaraş yıkılan bir binanın enkazı altında kalan 17 yaşındaki Muhammed Enes (17), arama-kurtarma ekipleri tarafından 197 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.
198. saatte peş peşe mucizeler gelmeye devam ediyor: İki kardeş enkazdan sağ çıkarıldı | Video
İLK SÖZLERİ "İYİYİM" OLDU
Ekipler, Muhammed'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Muhammed Enes'in ilk sözleri "İyiyim" oldu.
Muhammed Enes'in ardından bir kişi daha sağ enkazdan çıkarıldı. Kurtarılan kişinin Muhammed Enes'in ağabeyi Abdulbaki (21) olduğu tespit edildi.
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