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Malatya'da depremzedelerden Meral Akşener ve İyi Partililere tepki

Meral Akşener'in Malatya ziyareti sırasında yakınlarının hala enkaz altında olduğunu söyleyen depremzedeler, 'Burası siyaset yeri değil' diyerek İyi Parti liderine tepki gösterdi.

Malatya'da depremzedelerden Meral Akşener ve İyi Partililere tepki
Ekleme: 13.02.2023 - 16:00 Güncelleme: 13.02.2023 - 16:11 / Editör: Ozge Selin
Malatya'da depremzedelerden Meral Akşener ve İyi Partililere tepki
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerden biri olan Malatya'da enkaz altında kalan vatandaşların çıkarılması için yoğun çalışmalar sürerken, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'de bugün Malatya'ya gelerek incelemelerde bulundu.

Beraberindeki partililerle birlikte Turgut Temelli Caddesi alt kavşağındaki enkaz alanına gelen Akşener, burada görevlilerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Depremzedeler tepki gösterdi
İnceleme sonrası makam aracına binan Akşener'e çevrede bulunan depremzedelerden tepki gelince ortalık biranda karıştı.

Akşener, hızlıca bölgeden uzaklaşırken vatandaşlar ile partililer arasında arbede yaşandı.

'Burası siyasetin yeri değil, cehennemin dibine kadar yolları var'
Akşener ve İyi Partililere tepki gösteren vatandaşlardan birinin, 'Burası siyasetin yeri değil, cehennemin dibine kadar yolları var. Siyaset yapacaksanız gidin başka yerde yapın. Bakın bugün siyaset yapmayın, bir felaket var hepimiz etkilendik. Sizden ricam siyaset yapmayın.' sözleri dikkat çekti.

'Partililerden biri depremzedelere küfür etti' iddiası
Polis ekipleri araya girerek olayları yatıştırmak için çaba sarf ederken iddiaya göre partililerden birinin depremzedelere küfür ettiği iddiası yine tartışmaları alevlendirdi.

Buranın siyaset yeri olmadığını söyleyen bazı depremzedeler, halen enkaz altında canlarının olduğunu söyleyerek devletin depremin ilk anından itibaren yanlarında olduğunu söyleyerek hiçbir yardım yapılmadığı iddialarının yalan olduğunu ifade ettiler.

Malatya'da depremzedelerden Meral Akşener ve İyi Partililere tepki
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