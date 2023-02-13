Malatya'da depremzedelerden Meral Akşener ve İyi Partililere tepki

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerden biri olan Malatya'da enkaz altında kalan vatandaşların çıkarılması için yoğun çalışmalar sürerken, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'de bugün Malatya'ya gelerek incelemelerde bulundu.Beraberindeki partililerle birlikte Turgut Temelli Caddesi alt kavşağındaki enkaz alanına gelen Akşener, burada görevlilerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.İnceleme sonrası makam aracına binan Akşener'e çevrede bulunan depremzedelerden tepki gelince ortalık biranda karıştı.Akşener, hızlıca bölgeden uzaklaşırken vatandaşlar ile partililer arasında arbede yaşandı.'Burası siyasetin yeri değil, cehennemin dibine kadar yolları var'Akşener ve İyi Partililere tepki gösteren vatandaşlardan birinin, 'Burası siyasetin yeri değil, cehennemin dibine kadar yolları var. Siyaset yapacaksanız gidin başka yerde yapın. Bakın bugün siyaset yapmayın, bir felaket var hepimiz etkilendik. Sizden ricam siyaset yapmayın.' sözleri dikkat çekti.Polis ekipleri araya girerek olayları yatıştırmak için çaba sarf ederken iddiaya göre partililerden birinin depremzedelere küfür ettiği iddiası yine tartışmaları alevlendirdi.Buranın siyaset yeri olmadığını söyleyen bazı depremzedeler, halen enkaz altında canlarının olduğunu söyleyerek devletin depremin ilk anından itibaren yanlarında olduğunu söyleyerek hiçbir yardım yapılmadığı iddialarının yalan olduğunu ifade ettiler.