Malatya'da deprem soruşturması: 40 gözaltı kararı
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'da çok sayıda bina yıkıldı.
Binin üzerinde kişi iki deprem sonrası hayatını kaybetti.
Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü kentte, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı da yıkılan bina ve konutlarla ilgili soruşturma başlattı.
40 gözaltı kararı
Tespit edilen yapım kusurlarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ilk etapta 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.
Bu arada gözaltına alınanlar arasında müteahhit Muharrem Poyraz'ın da bulunduğu öğrenildi.
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