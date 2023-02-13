Malatya'da deprem soruşturması: 40 gözaltı kararı

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'da çok sayıda bina yıkıldı.Binin üzerinde kişi iki deprem sonrası hayatını kaybetti.Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü kentte, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı da yıkılan bina ve konutlarla ilgili soruşturma başlattı.Tespit edilen yapım kusurlarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ilk etapta 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.Bu arada gözaltına alınanlar arasında müteahhit Muharrem Poyraz'ın da bulunduğu öğrenildi.