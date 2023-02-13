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Depremin vurduğu Nurdağı ilçesi tamamen yıkılacak

Afetten büyük ölçüde etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin yeniden inşa edileceği belirtildi.

Depremin vurduğu Nurdağı ilçesi tamamen yıkılacak
Ekleme: 13.02.2023 - 17:32 Güncelleme: 13.02.2023 - 17:32 / Editör: Ozge Selin
Depremin vurduğu Nurdağı ilçesi tamamen yıkılacak
Asrın felaketinde 8'inci güne girildi.

Kahramanmaraş merkezli depremler, 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Geniş bir coğrafyada hissedilen sarsıntı, binlerce can aldı.

Kentlerde ilerleyen saatlere rağmen arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, hasar tespit için de hareke geçildi. Ortaya çıkan görüntüler, depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yeni bir ilçe inşa edilecek

Afetten en çok etkilenen illerden biri de Gaziantep oldu. Burada Nurdağı ilçesinin adeta yerle bir olduğu görüldü. Bu nedenle ilçenin yüzde yüzünün yıkılacağı belirtildi. Şırnak Valisi Osman Bilgin, en son 160'ıncı saatte Nilüfer Apartmanı'ndan 18 yaşındaki Saadet Coşkun sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.

Depremin vurduğu Nurdağı ilçesi tamamen yıkılacak

"En kısa sürede atlatacağız"

Çalışmaları yerinde takip eden Vali Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

Bütün ekiplerimiz el birliğiyle çalışıyor. Ekiplerimizin tamamının çok büyük katkısı var. Nurdağı'nda son 8 apartmanda enkaz altından arama-kurtarma çalışması var. Türkiye'nin bu birliği, bütünlüğü olduğu sürece bizler bu afetleri Allah'ın izniyle en kısa sürede atlatacağız. Üzüntülüyüz, çok canlarımızı yitirdik.

"Bir apartmandan 150 ceset çıkan binamız var"

Bilgin, Nurdağı ilçesinin tamamen yıkılarak yeniden inşa edileceğini de belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

Yaşadığımız afet çok büyük afet. Nurdağı ilçesinin kararını aldık Bakanımızla, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la. İlçeyi kaldırıyoruz, komple yıkıyoruz tamamını, yüzde yüzünü. Bir apartmandan 150 ceset çıkan binamız var. Yeniden inşa olacak.
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