  • USD: 18,83 - 18,87
  • EURO: 20,16 - 20,19
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Almanya'da Türkiye'deki depremzedeler için toplanan yardımlar ateşe verildi

Irkçı saldırılara ev sahipliği yapan Almanya bir yenisine daha sahne oldu. Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde, Türkiye'deki depremzedeler için toplanan yardımlar ateşe verildi, asılı bulunan Türk bayrağı da ateşe atıldı.

Almanya'da Türkiye'deki depremzedeler için toplanan yardımlar ateşe verildi
Ekleme: 13.02.2023 - 22:43 Güncelleme: 13.02.2023 - 22:53 / Editör: Ozge Selin
Almanya'da Türkiye'deki depremzedeler için toplanan yardımlar ateşe verildi
Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerin büyük bir yıkıma yol açmasının ardından birçok ülkede Türkiye için yardım kampanyaları başlatıldı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Marl kentindeki Lenkerbeck semtinde Türkiye'deki deprem felaketinin ardından depremzedeler için toplanan yardımlar kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandı.

Yerel saatle 01.00 sıralarında meydana gelen çirkin saldırı hakkında soruşturma başlatılırken, çıkan yangın 30 itfaiye eri tarafından 2 saatlik müdahale sonunda söndürüldü.

Depremzedeler için toplanan yardımların tamamı kül oldu.

Almanya'da Türkiye'deki depremzedeler için toplanan yardımlar ateşe verildi

Türk bayrağını da ateşe attılar

Kundaklama sonucu deprem yardımlarının toplandığı süpermarkette zarar görürken, yardımların bulunduğu yerde asılı bulunan Türk bayrağının ateşe atılması saldırının ırkçı bir saldırı olabileceğini gündeme getirdi.

Almanya'da Türkiye'deki depremzedeler için toplanan yardımlar ateşe verildi

Görüntüler incelemeye alındı

Recklinghausen Polis Sözcüsü Michael Lesch yaptığı açıklamada, 'Şu anda yangının nedeni hakkında bir şey söyleyemeyiz. Güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği görüntüler inceleniyor. Görüntülerde iki kişinin bir Türk bayrağını nasıl indirip ateşe attığını görebiliyoruz. Güvenlik kameralarından alınan videolar değerlendiriliyor' dedi.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Şanlıurfa'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımına başlandı
Tele1 sunucusu depremzedelere yardıma koşan kadın gönüllülere nefret kustu
İl il hasar tablosu açıklandı! Hasar tespit çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'yle anlaşmazlıklarımızı çözebiliriz
Devlet Bahçeli Vakfı, 11 çocuğun sorumluluğunu üstlenecek
Avustralyalı gazeteci: Dünyanın hiç bir yerinde böyle misafirperver insanlar görmedim
Kahramanmaraş’ta 248. saatte 1 kişi sağ çıkarıldı!
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Gördüğümüz en korkunç felaket
Asrın felaketinde 11'inci gün: 35 bin 418 canımızı yitirdik
Türkiye’yi ağlatan kavuşma: Deprem enkazından kedinin miyavlamasıyla kurtuldu!
Sosyal medyada tartışılan binanın müteahhidi: Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun
Kahramanmaraş'ta toplu mezara dönen Ebrar Sitesi müteahhiti aranıyor
Terör destekçilerinden insanlık dışı manzara! Avrupa’nın beslediği PKK yandaşları depremzedelere gelecek yardımları ateşe verdi
Dolandırıcıların konteyner planı! Deprem yardım paralarına göz diktiler
Babasının depremde ölmeden önceki son siparişini görünce kahroldu: Genç kızın paylaşımı yürekleri dağladı
Ünlü İngiliz DJ Ant Payne canlı yayında depremle dalga geçti: Ülke ayağa kalktı
Yıkılan binanın müteahhidi tekneyle yurtdışına kaçarken yakalandı
Türkiye Tek Yürek kampanyasında ne kadar yardım bağış toplandı? AFAD ve Kızılay’a depremzedelere yardım için rekor bağış miktarı
Arnavutluk Başbakanı Rama’dan 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına bağış: “Erdoğan'ın bizler için yaptıklarını unutmadık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız bir yıl içinde yıkılan her binanın yerine huzurla oturulabilecek konutları teslim etmeye başlamaktır
Naci Görür'den büyük depremler sonrası üç bölgeye uyarı: Faylara stres transferi olmuş olabilir

Naci Görür'den büyük depremler sonrası üç bölgeye uyarı: Faylara stres transferi olmuş olabilir

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Deprem sonrası yapılan beton testlerinde korkunç sonuçlar

Deprem sonrası yapılan beton testlerinde korkunç sonuçlar

NASA duyurdu: FINDER Türkiye'de kullanıldı! Bakın enkazdaki kalp atışını nasıl buluyor?

NASA duyurdu: FINDER Türkiye'de kullanıldı! Bakın enkazdaki kalp atışını nasıl buluyor?

Tüm felaketlere şahitlik etti: Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli

Tüm felaketlere şahitlik etti: Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli

Köyü ortadan ayıran yarık: Evler yerle bir oldu

Köyü ortadan ayıran yarık: Evler yerle bir oldu