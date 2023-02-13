Afet bölgesindeki bir binada gider boruları için kirişlerin delindiği görüldü

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yaralar sarılmaya başlandı.Dünyanın gündemine oturan afette, binlerce can yitirildi.Toplamda 10 ili vuran sarsıntı, şehirleri adeta toz dumana kattı.Sahada hummalı çalışmalar yürütülürken, enkaza dönen binalarda da araştırmalara başlandı.Yıkılan binalar için oluşturulan heyet, ciddi malzeme eksiklikleri olduğunu ve betonun dayanıksız olduğu belirledi.Öte yandan ekipler, afet bölgesinde ayakta kalan binalar için de harekete geçti.Yapılan incelemelerde ihmalkarlıklar da gözler önüne serildi.Bir görevli tarafından kaydedilen görüntülerde, gider borusunun kirişin ortasından geçtiği görüldü.Yalnız bir daire içinde çok sayıda hata tespit eden görevli, şu ifadeleri kullandı:Demirleri kesmiş ve kirişin ortasından yine boruyu götürmüş. Boruyu kirişin altından götürmek yerine büyük bir hasar vererek ortasından götürmüş. Kirişin demirlerinin hepsini kesmiş, döşemenin tamamını kırmış neredeyse.