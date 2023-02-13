Adıyaman'da 7 yaşındaki Hivay, 177 saat sonra kurtarıldı
Adıyaman'da 177 saat sonra bir binanın enkazından 7 yaşındaki Hivay Üşer sağ olarak çıkarıldı.
Deprem bölgelerinden mucize haberler gelmeye devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Adıyaman'da 7'nci gününde de arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden sürüyor.
177 saat sonra enkazdan sağ kurtuldu
Bitlis'ten Adıyaman'a sevk edilen JÖH arama kurtarma ekipleri, merkeze bağlı Alitaşı Mahallesi 1246. Sokak Bozbey Apartmanı enkazında yapılan arama ve tespit çalışmaları sonucunda Hivay Üşer'i sağ olarak çıkardı.
Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor
Saatler süren çalışma sonucunda enkazdan sağ olarak çıkarılan Üşer, sedyeye alınıp ambulansa taşındı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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