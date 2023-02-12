Haliliye'den Adıyaman'a temizlik desteği

Haliliye Belediyesi, bir yandan ilçedeki yaraları sararken, bir yandan da depremin şiddetli yaşandığı Adıyaman’a temizlik desteğinde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin Şanlıurfa'daki en ağır hasarını alan Haliliye ilçesinde, Şanlıurfa Valiliği koordinesinde Haliliye Belediyesi depremin yaralarını hızlı bir şekilde sarıyor. İlçedeki güvenli alanlarda konaklayan vatandaşların iaşe ihtiyaçları karşılanırken, battaniye gibi temel insani yardım malzemeleri de Haliliye Belediyesi tarafından karşılanıyor.ADIYAMAN'I YALNIZ BIRAKMADILARDepremin ağır bilançosunun olduğu Adıyaman'a da Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla temizlik araçları ve personelleri görevlendirildi. Haliliye Belediyesi Temizlik Müdürlüğü ekipleri, kentteki temizlik işlerine destek oluyor.