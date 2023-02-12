Deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Kendilerini bebeklere siper ettiler
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu şehirlerden biri olan Gaziantep'te deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Gaziantep İnayet Topçuoğlu Hastanesi bebek yoğun bakım ünitesindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 2 hemşirenin, bebeklerin bulunduğu küvezlerin devrilmemesi için mücadele verdikleri görülüyor.
6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.
Depremler başta Gaziantep ve Hatay olmak üzere, Adana, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa'da da çok şiddetli bir şekilde hissedildi. Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen deprem birçok ilde yıkıma yol açtı. Depremin ardından ekipler ilk andan itibaren bölgeye sevk edilerek çalışmalara başladı. Kahramanmaraş depremi ölü sayısı ve yaralı sayısı hakkında son yapılan açıklamada; 22 bin 327 kişinin hayatını kaybettiği, 80 bin 278 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
DEPREMİN YENİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Yüzyılın felaketinde arama kurtarma çalışmaları da hız kesmeden devam ederken Gaziantep'te deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
KENDİLERİNİ BEBEKLERE SİPER ETTİLER
Gaziantep İnayet Topçuoğlu Hastanesi bebek yoğun bakım ünitesindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 2 hemşirenin, bebeklerin bulunduğu küvezlerin devrilmemesi için mücadele verdikleri görülüyor.
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