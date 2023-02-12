Deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Kendilerini bebeklere siper ettiler

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.Depremler başta Gaziantep ve Hatay olmak üzere, Adana, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa'da da çok şiddetli bir şekilde hissedildi. Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen deprem birçok ilde yıkıma yol açtı. Depremin ardından ekipler ilk andan itibaren bölgeye sevk edilerek çalışmalara başladı. Kahramanmaraş depremi ölü sayısı ve yaralı sayısı hakkında son yapılan açıklamada; 22 bin 327 kişinin hayatını kaybettiği, 80 bin 278 kişinin ise yaralandığı bildirildi.Yüzyılın felaketinde arama kurtarma çalışmaları da hız kesmeden devam ederken Gaziantep'te deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.Gaziantep İnayet Topçuoğlu Hastanesi bebek yoğun bakım ünitesindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 2 hemşirenin, bebeklerin bulunduğu küvezlerin devrilmemesi için mücadele verdikleri görülüyor.