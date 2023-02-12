Bakan Bozdağ duyurdu! Yağma olaylarında 57 şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından açıklamalarda bulundu.Bakan Bozdağ, felaketten etkilenen illerden getirilen yaralıları Diyarbakır'da tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.Sonrasında kameraların karşısına geçen Bozdağ, yıkılan binaların yanı sıra yağma ve hırsızlık olaylarına ilişkin yürütülen soruşturmaların sonuçlarını paylaştı.Bozdağ, yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu olduğu gerekçesiyle 134 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 3'ünün tutuklandığını açıkladı.Adalet Bakanı, 75 olayda 64 şüpheli hakkında işlem yapıldığını söylerken, bunların 57'sinin tutuklandığını, 7 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildiğini aktardı.Bozdağ, yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 7 kişinin gözaltına alındığını, 7 şüpheliye yurt dışı çıkış yasağı konulduğunu bildirdi.