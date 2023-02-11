Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı
Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Hatay'da yıkılan Rönesans rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, paralarla birlikte İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına kaçmaya çalıştığı ihbarı edildi. İhbar üzerine hareket geçen polis, dün Coşkun'un İstanbul Havalimanı'ndan Karabağ'a çıkışı engellendi. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talimat verilerek yakalanan Coşkun, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
TUTUKLANDI
Hatay'daki Rönesans Rezidans İnşaat'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı.
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