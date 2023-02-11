Hatay'da büyük mucize: Tülin teyze 15 metrelik enkazdan 116 saatin ardından kurtarıldı

Hatay'da çöken 8 katlı binanın enkazında kalan 56 yaşındaki Tülin Güzeloğlu, 15 metrelik enkazdan 116 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Tülin Güzeloğlu'nun enkazda görüntüleri kameralara yansıdı.Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan 8 katlı Ahmet Gürses Apartmanı'nda yaşayan 57 yaşındaki Tülin Güzeloğlu deprem sonrası binanın enkazı altında kaldı.Güzeloğlu 8 saatlik kurtarma çalışmasının ardından Kuşadası, Şimşekler ve Meksika arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla 116 saat sonra kurtarıldı. Ekipler, yerle bir olan 8 katlı apartmanda adeta zamanla yarıştı. Tülin Güzeloğlu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.Öte yandan enkazdan kurtarılan Tülin Güzeloğlu kendisini kurtaran arama kurtarma ekiplerine bir tepsi baklava sözü verdi.