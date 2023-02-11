Gaziantep’te 532 köydeki depremzedelere yardım malzemesi ulaştırıldı

Türkiye, 6 Şubat'ta 2 şiddetli depremle tarihinin en büyük afetini yaşadı.Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem, geniş coğrafyayı etkileyerek toplamda 10 ili vurdu.Büyük yıkımların ve göçüklere neden oldu.Ağır kayıpların verildiği acı olayda dördüncü güne girildi.İlk andan itibaren devletin tüm kurumları afet bölgelerinde arama-kurtarma çalışmaları başlattı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, depremden etkilenen illerden biri olan Gaziantep'te, deprem koordinasyon çalışmalarını yürütmek etmek için harekete geçti.AFAD tarafından organize edilen yardım malzemeleri, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında toplanarak askeri personel tarafından askeri helikopterlere taşındı.Daha sonra havalanan 5 helikopter, 58 sortide Gaziantep'in İslahiye, Nurdağı ve Nizip ilçelerinin 532 dağ köyüne iniş yaptı.Bin 221 erzak ve gıda kolisi, 500 çadır ve bin 371 koli battaniye ile su kolileri jandarma personeli tarafından, depremzedelere dağıtıldı.Mehmetçik, Gaziantep jandarma bölgesindeki afet bölgelerinde 447 araç ve 4 bin 210 askeri personelle arama kurtarma çalışmalarına katılırken çadır ve konteyner kurulumunda da diğer ekiplere destek sağladı.