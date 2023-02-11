Çadır kentte doğum: Yeni doğan bebeğe 'Umut' adını verdi!
Depremin vurduğu bölgelerden sadece mucize kurtuluş haberleri gelmiyor. Umut veren başka gelişmeler de var. Osmaniye'de kurulan çadır kentte hamile bir kadın doğum yaptı. Bebeğin adı "Umut" oldu.
Mucize kurtuluşların yaşandığı deprem bölgesinden, bir güzel haber daha geldi. Osmaniye'de kurulan çadır kentte, Umut bebek, dünyaya merhaba dedi.
AFAD İzmir ile beraber deprem bölgesi olan, Milli Eğitim Arama Kurtarma İzmir Ekibi deprem çadırında bir bebeğin dünyaya geldiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Bebeğin adını, çadır kentte görev yapan bir asker, 'Umut' koydu.
AFAD İzmir ile beraber deprem bölgesi olan, Milli Eğitim Arama Kurtarma İzmir Ekibi deprem çadırında bir bebeğin dünyaya geldiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Bebeğin adını, çadır kentte görev yapan bir asker, 'Umut' koydu.
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