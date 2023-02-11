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25 bin Mehmetçik sahada! Bakan Akar: TSK büyük bir kahramanlıkla milletinin yanında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, deprem bölgesine arama kurtarma ekibi ve malzeme götürmek için kurulan "hava yardım köprüsü"nde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Sahadaki çalışmalarla, faaliyetlerdeki son durum hakkında bilgi alan Bakan Akar, deprem sonrasında yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu."Türk Silahlı Kuvvetleri 25 bin 67 personeli ile fiilen deprem bölgesinde görev yapmakta" diyen Bakan Akar, TSK'nın büyük bir kahramanlıkla milletinin yanında olduğunu ifade etti.

25 bin Mehmetçik sahada! Bakan Akar: TSK büyük bir kahramanlıkla milletinin yanında
Ekleme: 11.02.2023 - 11:33 Güncelleme: 11.02.2023 - 11:49 / Editör: Ozge Selin
25 bin Mehmetçik sahada! Bakan Akar: TSK büyük bir kahramanlıkla milletinin yanında
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Milli Savunma Bakanlığınca deprem bölgesine arama kurtarma ekibi ve malzeme götürmek için kurulan 'hava yardım köprüsü'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

10'uncu Tanker Üs Komutanlığındaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kuvvet Komutanları, Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile kuvvetlerin hareket merkezleri ve deprem bölgesindeki birliklerin komutanlarının katılımı ile video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Sahadaki çalışmalarla, faaliyetlerdeki son durum hakkında bilgi alan Akar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından deprem sonrasında yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'AFET ACİL DURUM MERKEZLERİ FAALİYETE GEÇİRİLDİ'

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldiğini hatırlatan Akar, 'MSB, Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıkları karargahlarındaki görevliler saat 04.30'da birliklerden durumlarına ilişkin bilgi ve fotoğraf istedi. Saat 05.00'e geldiğinde ilgili personelin karargaha gelmesiyle söz konusu karargahlarda Afet Acil Durum Merkezleri faaliyete geçirildi. O saatten itibaren çalışmalar büyük bir yoğunlukla başladı' diye konuştu.

Kendisinin de aynı saatlerde Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile görüştüğünü aktaran Akar, 'Bilgileri aldıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızı arayarak Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili raporları sunduk. En büyük hasarın Hatay'da olduğuna ilişkin bilgiyi, bir binamızın yıkılıp 3 erimizin şehit olduğu haberini kendilerine arz edip Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile Hatay'a hareket edeceğimizi kendilerine ifade ettik. Uygun buldular ve bu çerçeve çalışmalarımızı sürdürdük' dedi.
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