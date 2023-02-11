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122 saat sonra çifte mucize: İki kadın enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Azerbaycan Bulvarındaki Aydın Apartmanının enkazından, depremden 121 saat sonra 70 yaşındaki Menekşe Kabak sağ çıkarıldı. Diyarbakır'da da yıkılan binanın enkazından 122 saat 55 yaşındaki Maşallah Çiçek isimli bir kadın yaralı olarak çıkarıldı.

122 saat sonra çifte mucize: İki kadın enkazdan sağ çıkarıldı
Ekleme: 11.02.2023 - 09:30 Güncelleme: 11.02.2023 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
122 saat sonra çifte mucize: İki kadın enkazdan sağ çıkarıldı
Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı Aydın Apartmanı'ndaki enkazda arama kurtarma çalışması sürdüren Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibi (CEKUT) ve PAK ekipleri, 70 yaşındaki Menekşe Tabak ile temas kurdu.

Yoğun çalışmalar sonunda Tabak, depremden yaklaşık 122 saat sonra kurtarıldı.

Tabak, ambulansla hastaneye götürüldü.

Depremde yıkılan merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki Sözel Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışmaları devam etti.

Bir sevindirici haber de Diyarbakır'dan geldi.

Depremde yıkılan merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki Sözel Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışmaları devam etti.

Çalışmalarda enkaz altından 122 saat sonra 55 yaşındaki Maşallah Çiçek kurtarıldı.

Yaralı olarak enkazdan çıkarılan Çiçek, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da bir mucize gerçekleşti. 8 katlı binanın 2'nci katında oturan Özlem Yılmaz, depremden 117 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Çalışmalarda ABD Arama Kurtarma Timi (USAİD) de yer aldı.

122 saat sonra çifte mucize: İki kadın enkazdan sağ çıkarıldı


122 saat sonra çifte mucize: İki kadın enkazdan sağ çıkarıldı




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