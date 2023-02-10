Yeni Hatay Stadyumu, depremzedeler için çadır kente dönüştürüldü
Depremin en fazla hasara yol açtığı merkezlerin başında gelen Hatay'da, devlet ve vatandaş iş birliğinde arama-kurtarma ve yardım faaliyetleri yoğun bir şekilde yürütülüyor.
Kahramanmaraş merkezli 2 şiddetli depremde 5 gün geride kaldı.
Cumhuriyet tarihinin en büyük depremi olarak kayıtlara geçen olay, 10 ilde büyük bir yıkıma yol açtı.
Binlerce can kaybının yaşandığı acı afette, arama-kurtarma çalışmaları devam ederken depremzedelerin yaraları da sarılmaya başladı.
Milyonlarca vatandaş, bölgelere yardım kolileri göndermek için seferber oldu. Sahada yürütülen hummalı çalışmalarda, çadır kentler de kurulmaya başladı.
Çadır kent kurulumu sürüyor
Bunlardan biri de Hatay'da gerçekleştirildi.
Yeni Hatay Stadyumu, afetzedeler için yardım merkezine dönüştürüldü.
Çevresinde de kurulan çadır kentler drone ile görüntülendi. Çadırların içerisinde vatandaşların ihtiyaçlarına yer verilecek.
AFAD lojistik depolarından depremzedelere çadır gönderimi de devam ediyor.
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