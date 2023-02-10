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Washington Post'tan depremin büyüklüğüne ilişkin çarpıcı grafik: 774 bin eve bir yıl yetecek enerji açığa çıktı

6 Şubat Pazartesi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 şiddetindeki deprem ve 9 saat sonra yaşanan 7.6'lık Elbistan depremi 10 ilde çok büyük yıkıma neden oldu. Depremin bıraktığı yaraları sarmak için titizlikle çalışmalar sürdürülürken Amerika merkezli The Washington Post'ta 'Türkiye ve Suriye'deki deprem ne kadar büyüktü?' sorusuna yanıt verilen bir makale yer aldı. Grafikli analize göre, meydana gelen depremde 30 petajul enerji açığa çıktı. Türkiye’de olan son depremlerin ürettiği enerji, son 3 aydaki tüm depremlerin toplamından daha büyük. Son 1 yılda dünyada meydana gelen depremlerin toplam ortaya çıkardığı enerjinin % 26'sına eşit. Açığa çıkan enerjiyle ABD'de 774 bin eve bir yıl yetecek enerji üretilebileceği ya da 5 binden fazla Boeing 747-100B uçağına yakıt sağlanabileceği ifade edildi.

Washington Post'tan depremin büyüklüğüne ilişkin çarpıcı grafik: 774 bin eve bir yıl yetecek enerji açığa çıktı
Ekleme: 10.02.2023 - 12:42 Güncelleme: 10.02.2023 - 12:50 / Editör: Ozge Selin
Washington Post'tan depremin büyüklüğüne ilişkin çarpıcı grafik: 774 bin eve bir yıl yetecek enerji açığa çıktı
Amerika merkezli The Washington Post, Kahramanmaraş depreminde açığa çıkan enerji miktarını ABD'yi sarsan büyük depremlerle kıyaslandırdığı bir makale kaleme aldı. Depremin boyutu bir kez daha gözler önüne serildi.

'Kaliforniya'daki Loma Prieta depremi, San Francisco Körfez Köprüsü'nün kısmen taşıtların üzerine çökmesine neden olacak kadar güçlü bir şekilde salladı' ifadeleri kullanılan haberde, depremin büyüklüğü hakkında bilgi veren şeyin açığa çıkan enerji olduğuna dikkat çekildi.

LOMA PRİETA DEPREMİNDEN 20 KAT DAHA BÜYÜK
Analizde, 'Türkiye-Suriye'deki 7.8'lik deprem, 6.9'luk Loma Prieta depreminden kabaca 20 kat daha güçlü kuvvetler açığa çıkardı' denildi.

7.8 şiddetindeki depremle 30 petajoule enerjinin açığa çıktığı belirtilirken 1989 yılındaki Loma Prieta 6.9 büyüklüğündeki depremde 1.5 petajoule enerji üretildiği ifade edildi.

774 BİN EVE BİR YIL YETECEK ENERJİ
Bu depremde açığa çıkan enerjiyle ABD'de 774 bin eve bir yıl yetecek enerji üretilebileceği ya da 5 binden fazla Boeing 747-100B uçağına yakıt sağlanabileceği ifade edildi.

Haberde, '7.0'lık bir deprem, 6.0'dan on kat ve 5.0'den yüz kat daha güçlüdür' ifadeleri kullanıldı.
Bir depremden salınan enerjideki fark daha da büyüktür. Rakamdan haneye, bir depremin kuvveti önceki sayıdan 32 kat daha fazladır.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırması'nda araştırma jeofizikçisi olan Dara Goldberg, daha büyük depremler söz konusu olduğunda bu ölçeği düşünmenin özellikle önemli olduğunu söylüyor: '4.0 ve 4.1 büyüklükleri arasındaki enerji farkı mutlak olarak sönük kalıyor. büyüklük 7.7 ve 7.8. … Bu büyüklük değeri, etkilerinin ne olabileceğini anlamak için kritik öneme sahip” dedi.
İşte dünyanın son bir yılda yaşadığı tüm depremlerin gücü:

Başka bir deyişle, Türkiye-Suriye'de son dönemde meydana gelen depremlerin ürettiği enerji, Kaliforniya'nın son bir yıldaki toplamından daha fazla. Son üç aydaki tüm depremlerin toplamından daha büyük.

Goldberg, Türkiye ve Suriye örneğinde, 'zaten kısmen hasar görmüş sektörlerin, orta şiddette artçı şoklara karşı bile özellikle savunmasız olduğunu' hatırlamak önemlidir. Ana depremden sonra genellikle haftalar veya aylar boyunca meydana gelen artçı sarsıntılarla, Türkiye-Suriye bölgesi uzun kurtarma, iyileştirme ve yeniden inşa sürecine hazırlanıyor olacak.

Not: Veriler 7 Şubat 2023 itibarıyladır. Depremler, USGS tarafından çeşitli büyüklük türlerinde ölçülür. Enerji salınımını hesaplamak amacıyla, tüm depremleri bir moment büyüklük ölçeği altında hesapladık.
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