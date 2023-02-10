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Ümit Özdağ'dan bir yalan daha: Akçakaleli gönüllüyü 'Suriyeli hırsız' olarak gösterdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gün içerisinde sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak "Mavi yağmurluklu Suriyeli canlı yayında itfaiye erinin telefonunu çalıyor" demişti. Şanlıurfa Valiliği olayı araştırarak basın açıklaması yaptı. Açıklamada 'Suriyeli hırsız' olarak belirtilen şahsın aslında Şanlıurfa-Akçakaleli bir deprem gönüllüsü olduğunu ortaya koydu. Özdağ açıklamanın ardından paylaşımını silmek zorunda kaldı. Şanlıurfa Valiliği, "Lütfen ekiplerimizin çalışmalarını yalan ve dezenformasyonla gölgelemeyin, önceliğimizin ne olduğunu unutmayın." açıklamasında bulundu.

Ekleme: 10.02.2023 - 19:54 Güncelleme: 10.02.2023 - 19:57 / Editör: Ozge Selin
Ümit Özdağ'dan bir yalan daha: Akçakaleli gönüllüyü 'Suriyeli hırsız' olarak gösterdi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve on ili etkisi altına alan depreme rağmen toplumu yanıltmaya ve yalan haberler yaymaya devam ediyor. Özdağ, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak 'Mavi yağmurluklu Suriyeli canlı yayında itfaiye erinin telefonunu çalıyor' paylaşımında bulundu. Ancak olayın tamamen yalandan ve dezenformasyondan ibaret olduğu ve görüntülerdeki şahsın Şanlıurfa'da hafızlık yapan Abdulbaki Bozdağ olduğu, deprem gönüllüsü ve telefon sahibi olduğu ortaya çıktı.

Ümit Özdağ'dan bir yalan daha: Akçakaleli gönüllüyü 'Suriyeli hırsız' olarak gösterdi

Şanlıurfa Valiliği atılan bu iddianın ardından gerekli incelemelerde bulunarak Özdağ'ın bahsettiği mavi yağmurluklu vatandaşa ulaştı. Ulaşılan şahsın Şanlıurfa Akçakale doğumlu olduğu ve deprem gönüllüsü olarak çalışmalara katıldığı öğrenildi. İtfaiye Personeline ait herhangi bir çalınan telefonun da olmadığı öğrenildi. Videoda bahsedilen telefonun da kendisine ait olduğu ortaya çıktı.

Ümit Özdağ'dan bir yalan daha: Akçakaleli gönüllüyü 'Suriyeli hırsız' olarak gösterdi

Olayın üzerine Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, '10.02.2023 günü 'Cumhurbaşkanı Yardımcısı sol tarafta konuşuyor, sağ taraftaki mavi yağmurluklu Suriyeli canlı yayında itfaiye erinin cep telefonunu çalıyor.' başlıklı sosyal medya paylaşımıyla ilgili olarak yapılan araştırmada, haberin gerçeği yansıtmadığı, habere konu olan arama kurtarma çalışmasının 07.02.2023 günü saat 00:52 de İpekyol Mahallesi Osman Ağan Apartmanında gerçekleştirildiği, bahse konu çalışmalara katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile yapılan görüşmede personellerine ait herhangi bir çalınan telefonun olmadığı anlaşılmıştır.

Ümit Özdağ'dan bir yalan daha: Akçakaleli gönüllüyü 'Suriyeli hırsız' olarak gösterdi

Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda Suriyeli olduğu iddia edilen şahsın A.B (2000 doğumlu Akcakale nüfusuna kayıtlı) olduğu, halen ilimizde hafızlık eğitimi alan imam adayı olduğu, olay günü Şanlıurfa ilinde gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katıldığı, ayrıca bir gün sonra Adıyaman ilinde de arama kurtarma çalışmalarına katıldığı anlaşılmıştır. Sosyal medya paylaşımında çalındığı iddia edilen telefonun ise kendisine ait olduğu ve içerisinde adına kayıtlı hattın takılı olduğu tespit edilmiştir.'

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