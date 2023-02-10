Üç gün sonra deprem bölgesine giden Akşener seçim konuştu

Bölgeye giden gazeteci Murat Yetkin, Meral Akşener'e sorularını yönlendirdi. Yetkin, Akşener'e neden depremden günler sonra bölgeye gittiğini sorduğunda sunduğu gerekçe şu oldu: 'Üç gün. Şimdiye kadar neden gitmedim? Deprem çalışmasına engel olmamamız lazım, gürültü çıkarmamak lazım. Devlet konuşsun diye bekledim. Artık konuşma zamanı. Şimdi enkaz altından devleti çıkarıyor millet' cevabını verdi.Gazeteci Murat Yetkin'in Akşener'e seçimle alakalı yönelttiği soruya ise '14 Mayıs'a yetişeceğini sanmıyorum. 18 Haziran'a kalacağını sanıyorum. Bu yönde bir karar çıkacağına ihtimal vermiyorum. Biz siyasiler seçimin yapılması için üzerimize düşeni yapmak zorundayız.'